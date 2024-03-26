Аналитик Соловьян прогнозирует пик "Майдана-3" с мая

В это время ожидается пик распространения нарративов по поводу нелегитимности власти в Украине, заявил аналитик

Владимир Зеленский (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

В ближайшие недели Кремль будет отрабатывать путинские "выборы" и сюда будет привязывать "параллели": мол, в Украине выборы не проводят. Но пик распространения кремлевских нарративов в рамках информационной операции "Майдан-3" ожидается в мае. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал руководитель группы по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиацентра Владимир Соловьян.

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По словам Соловьяна, одним из тезисов, который Кремль будет в ближайшие месяцы отрабатывать, станет тема выборов и сравнения Украины с Россией.

"Вроде бы: вот в России есть выборы, а в Украине – диктатура. И в частности о том, что после пятилетнего срока президент потеряет свою легитимность. Здесь есть согласованность между российской пропагандой и теми, кто работает в Украине (ГУР утверждает, что имеет списки тех, кого РФ хочет приобщить к кампании "Майдан-3". – Ред.)", – заявил Соловьян.

Аналитик утверждает, что в мае будет пик обвинений по отношению к власти, будто она потеряла свою легитимность.

В ноябре 2023 года представитель ГУР Черняк сообщил, что россияне выделили $1,5 млрд на информационную операцию "Майдан-3", из них $250 млн – на ведение в Telegram.

27 февраля 2024 года Комитет по разведке при президенте заявил, что российская спецоперация "Майдан-3" достигнет кульминации в марте-мае 2024 года. По замыслу окупантов, им удастся "расшатать ситуацию" в Украине в начале лета – и тогда ей будет нанесено военное поражение на востоке, в этом и есть ключевая идея операции захватчиков.

29 февраля ГУР заявило, что имеет списки людей, по которым "работают" россияне в рамках спецоперации "Майдан-3", чтобы привлечь их к распространению своей риторики и повлиять на общественно-политическую ситуацию в Украине.

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