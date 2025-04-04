Андрія Шевченка не обрали до виконкому УЄФА. За його словами, через "політичні чинники"

Андрій Шевченко (Фото: Facebook)

3 квітня під час 49-го Конгресу УЄФА в Белграді українського футболіста і тренера Андрія Шевченка не обрали до виконавчого комітету організації. Про це спортсмен повідомив на сторінці в УАФ.

"Я вірю в чесну, відкриту і прозору конкуренцію. На жаль, в останні кілька днів ми отримали чіткі сигнали про те, що через політичні чинники як Україні, так і мені особисто не раді в керівництві УЄФА. Ці побоювання були підтверджені подіями, що відбулися під час самого Конгресу", – йдеться у заяві Шевченка.

На сайті УЄФА зазначається, що кандидатуру Шевченка підтримали представники лише 15 європейських країн, коли потрібно щонайменше 28 голосів.

Фаворитами стали іспанець Рафаель Лузан та ізраїльтянин Моше Зуарес.

Шевченко подякував тим, хто віддав свій голос за нього, наголосивши, що "це голосування стосувалося не лише мене як кандидата — це був голос підтримки всієї нашої країни".

3 квітня на засіданні УЄФА в Белграді було ухвалено рішення вшанувати пам'ять усіх футболістів, тренерів і суддів, які пішли з життя у 2024 році. Серед них згадали й росіянина Олексія Бугаєва, якого торік ліквідували Сили оборони.