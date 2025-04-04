Андрея Шевченко не избрали в исполком УЕФА. По его словам, из-за "политических факторов"

Кандидатуру Шевченко поддержали представители только 15 европейских стран, когда требуется не менее 28 голосов

Андрей Шевченко (Фото: Facebook)

3 апреля во время 49-го Конгресса УЕФА в Белграде украинского футболиста и тренера Андрея Шевченко не избрали в исполнительный комитет организации. Об этом спортсмен сообщил на странице в УАФ.

"Я верю в честную, открытую и прозрачную конкуренцию. К сожалению, в последние несколько дней мы получили четкие сигналы о том, что из-за политических факторов как Украине, так и мне лично не рады в руководстве УЕФА. Эти опасения были подтверждены событиями, произошедшими во время самого Конгресса", – говорится в заявлении Шевченко.

На сайте УЕФА отмечается, что кандидатуру Шевченко поддержали представители только 15 европейских стран, когда требуется не менее 28 голосов.

Фаворитами стали испанец Рафаэль Лузан и израильтянин Моше Зуарес.

Шевченко поблагодарил тех, кто отдал свой голос за него, подчеркнув, что "это голосование касалось не только меня как кандидата — это был голос поддержки всей нашей страны".

3 апреля на заседании УЕФА в Белграде было принято решение почтить память всех футболистов, тренеров и судей, ушедших из жизни в 2024 году. Среди них упомянули и россиянина Алексея Бугаева, которого в прошлом году ликвидировали Силы обороны.