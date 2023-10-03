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Новини | Вірменія ратифікувала Римський статут. Раніше у Пашиняна обіцяли не заарештовувати Путіна

Этот материал также доступен на русском
03.10.2023, 11:43
Вірменія ратифікувала Римський статут. Раніше у Пашиняна обіцяли не заарештовувати Путіна - Фото
Нікол Пашинян (Фото: EPA)

Парламент Вірменії ратифікував Римський статут, зобов'язавшись виконувати рішення Міжнародного кримінального суду (МКС). Відповідне рішення ухвалили на засіданні органу 3 жовтня.

Таким чином Вірменія зобов'язується виконувати рішення МКС, який видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна.

Проте нещодавно віцеспікер Нацзборів країни Акоп Аршакян сказав, що Єреван може зробити так, щоб підписання Римського статуту "не завдало шкоди стратегічним відносинам між Вірменією та Росією".

Відповідаючи на твердження, якщо Римський статут буде ратифікований, то Вірменії доведеться за можливості заарештувати Путіна, Аршакян сказав, що це необов'язково.

"Це неправильне сприйняття, тому що не далі як сьогодні ми підписали з іншою країною угоду, згідно з якою Римський статут не вплине на наші двосторонні відносини. Таке врегулювання може бути і з Росією", — сказав він.

Опозиційні фракції не голосували й залишили засідання на знак протесту.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що Єреван вирішив ратифікувати Римський статут, оскільки інструментів ОДКБ і партнерства з РФ "недостатньо для забезпечення безпеки країни".

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Дмитро Гриниченко
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