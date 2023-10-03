Парламент Вірменії ратифікував Римський статут, зобов'язавшись виконувати рішення Міжнародного кримінального суду (МКС). Відповідне рішення ухвалили на засіданні органу 3 жовтня.

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Таким чином Вірменія зобов'язується виконувати рішення МКС, який видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна.

Проте нещодавно віцеспікер Нацзборів країни Акоп Аршакян сказав, що Єреван може зробити так, щоб підписання Римського статуту "не завдало шкоди стратегічним відносинам між Вірменією та Росією".

Відповідаючи на твердження, якщо Римський статут буде ратифікований, то Вірменії доведеться за можливості заарештувати Путіна, Аршакян сказав, що це необов'язково.

"Це неправильне сприйняття, тому що не далі як сьогодні ми підписали з іншою країною угоду, згідно з якою Римський статут не вплине на наші двосторонні відносини. Таке врегулювання може бути і з Росією", — сказав він.

Опозиційні фракції не голосували й залишили засідання на знак протесту.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що Єреван вирішив ратифікувати Римський статут, оскільки інструментів ОДКБ і партнерства з РФ "недостатньо для забезпечення безпеки країни".

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової за депортацію дітей з України. Виданий у Гаазі ордер – довічний.

Понад 40 країн світу підтримали ордер на арешт російського диктатора і дали $4,9 млн для підтримки МКС у його розслідуваннях воєнних злочинів в Україні.

24 березня Вірменія розпочала процес ратифікації Римського статуту.

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