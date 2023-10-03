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Новости | Армения ратифицировала Римский статут. Ранее у Пашиняна обещали не арестовывать Путина

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 11:43
Армения ратифицировала Римский статут. Ранее у Пашиняна обещали не арестовывать Путина - Фото
Никол Пашинян (Фото: EPA)

Парламент Армении ратифицировал Римский статут, обязавшись выполнять решения Международного уголовного суда (МУС). Соответствующее решение приняли на заседании органа 3 октября.

Таким образом, Армения обязывается выполнять решения МУС, который выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина.

Однако недавно вице-спикер Нацсобрания страны Акоп Аршакян сказал, что Ереван может сделать так, чтобы подписание Римского статута "не нанесло ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией".

Отвечая на утверждение, что если Римский статут будет ратифицирован, то Армении придется при возможности арестовать Путина, Аршакян сказал, что это необязательно. 

"Это неправильное восприятие, потому что не далее как сегодня мы подписали с другой страной соглашение, согласно которому Римский статут не повлияет на наши двусторонние отношения. Такое урегулирование может быть и с Россией", – сказал он.

Оппозиционные фракции не голосовали и покинули заседание в знак протеста.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван решил ратифицировать Римский статут, так как инструментов ОДКБ и партнерства с РФ "недостаточно для обеспечения безопасности страны". 

Читайте также: У Орбана отказались арестовывать Путина в случае его визита в Венгрию

Дмитрий Гриниченко
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