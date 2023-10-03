Парламент Армении ратифицировал Римский статут, обязавшись выполнять решения Международного уголовного суда (МУС). Соответствующее решение приняли на заседании органа 3 октября.

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Таким образом, Армения обязывается выполнять решения МУС, который выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина.

Однако недавно вице-спикер Нацсобрания страны Акоп Аршакян сказал, что Ереван может сделать так, чтобы подписание Римского статута "не нанесло ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией".

Отвечая на утверждение, что если Римский статут будет ратифицирован, то Армении придется при возможности арестовать Путина, Аршакян сказал, что это необязательно.

"Это неправильное восприятие, потому что не далее как сегодня мы подписали с другой страной соглашение, согласно которому Римский статут не повлияет на наши двусторонние отношения. Такое урегулирование может быть и с Россией", – сказал он.

Оппозиционные фракции не голосовали и покинули заседание в знак протеста.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван решил ратифицировать Римский статут, так как инструментов ОДКБ и партнерства с РФ "недостаточно для обеспечения безопасности страны".

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выданный в Гааге ордер - пожизненный.

Более 40 стран мира поддержали ордер на арест российского диктатора и дали $4,9 млн для поддержки МКС в его расследованиях военных преступлений в Украине.

24 марта Армения начала процесс ратификации Римского статута.

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