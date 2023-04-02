Армения хочет подписать Римский статут, но не арестовывать Путина – вице-спикер парламента

Ереван может сделать так, чтобы подписание Римского статута "не нанесло ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией". Об этом заявил вице-спикер Нацсобрания Армении Акоп Аршакян, передает Armenpress.

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"Естественно, у правящей партии и команды нет такого намерения или желания", – заявил вице-спикер парламента Армении о возможности ареста российского диктатора Владимира Путина.

Отвечая на утверждение, что если Римский статут будет ратифицирован, то Армении придется при возможности арестовать Путина, Аршакян сказал, что это необязательно.

"Это неправильное восприятие, потому что не далее как сегодня мы подписали с другой страной соглашение, согласно которому Римский статут не повлияет на наши двусторонние отношения. Такое урегулирование может быть и с Россией", – сказал он.

Вице-спикер армянского парламента заявил, что есть и другие варианты.

"Ясно одно: мы услышали опасения, высказанные Российской Федерацией, и я думаю, что мы сможем добиться того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским статутом, не наносило ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией", – заявил Аршакян.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выданный в Гааге ордер - пожизненный.

Более 40 стран мира поддержали ордер на арест российского диктатора и дали $4,9 млн для поддержки МКС в его расследованиях военных преступлений в Украине.

24 марта Армения начала процесс ратификации Римского статута.

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Наталія Медведєва

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