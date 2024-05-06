Армія Росії не дорахується понад 1000 людей та майже 100 одиниць техніки – статистика
За минулу добу російська окупаційна армія втратила 1040 військових, 38 артилерійських систем та 99 одиниці військової техніки. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати Росії на 6 травня 2024 року орієнтовно склали:
→ особового складу − близько 475 300 (+1040);
→ танків − 7380 (+5);
→ бойових броньованих машин − 14 213 (+34);
→ артилерійських систем − 12 250 (+38);
→ РСЗВ − 1057;
→ засобів ППО − 791 (+1);
→ літаків − 349;
→ гелікоптерів − 325;
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня − 9683 (+47);
→ крилатих ракет − 2148 (+1);
→ кораблів/катерів − 26;
→ підводних човнів − 1;
→ автомобільної техніки та автоцистерн − 16 477 (+59);
→ спеціальної техніки − 2008 (+6).
- Російська армія зазнає великих втрат у живій силі та легкоброньованій техніці під час ударно-штурмових дій: у середньому 85% втрат — як у живій силі, так і в техніці — противник зазнає на Східному напрямку. Про це LIGA.net повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.
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