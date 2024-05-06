Армія Росії не дорахується понад 1000 людей та майже 100 одиниць техніки – статистика

З початку повномасштабного вторгнення українські військові ліквідували 475 300 російських окупантів

Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу російська окупаційна армія втратила 1040 військових, 38 артилерійських систем та 99 одиниці військової техніки. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

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Загальні бойові втрати Росії на 6 травня 2024 року орієнтовно склали:

→ особового складу − близько 475 300 (+1040);

→ танків − 7380 (+5);

→ бойових броньованих машин − 14 213 (+34);

→ артилерійських систем − 12 250 (+38);

→ РСЗВ − 1057;

→ засобів ППО − 791 (+1);

→ літаків − 349;

→ гелікоптерів − 325;

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня − 9683 (+47);

→ крилатих ракет − 2148 (+1);

→ кораблів/катерів − 26;

→ підводних човнів − 1;

→ автомобільної техніки та автоцистерн − 16 477 (+59);

→ спеціальної техніки − 2008 (+6).

Російська армія зазнає великих втрат у живій силі та легкоброньованій техніці під час ударно-штурмових дій: у середньому 85% втрат — як у живій силі, так і в техніці — противник зазнає на Східному напрямку. Про це LIGA.net повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

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