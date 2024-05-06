Армия России не досчитается более 1000 человек и около 100 единиц техники – статистика
За прошедшие сутки российская оккупационная армия потеряла 1040 военных, 38 артиллерийских систем и 99 единиц военной техники. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери России на 6 мая 2024 года ориентировочно составили:
→ личного состава – около 475 300 (+1040);
→ танков − 7380 (+5);
→ боевых бронированных машин – 14 213 (+34);
→ артиллерийских систем – 12 250 (+38);
→ РСЗО − 1057;
→ средств ПВО − 791 (+1);
→ самолетов – 349;
→ вертолетов − 325;
→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 9683 (+47);
→ крылатых ракет − 2148(+1);
→ кораблей/катеров − 26;
→ подводных лодок – 1;
→ автомобильной техники и автоцистерн − 16 477 (+59);
→ специальной техники – 2008 (+6).
- Российская армия несет большие потери в живой силе и легкобронированной технике во время ударно-штурмовых действий: в среднем 85% потерь — как в живой силе, так и в технике — противник понесет на Восточном направлении. Об этом LIGA.net сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.
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