RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Артилеристи ЗСУ поєднали українську "Богдану" з чеською "Татрою" – фото

Этот материал также доступен на русском
23.07.2023, 17:39
Артилеристи ЗСУ поєднали українську
Українська гаубиця Богдана на шасі чеської Татри (Фото - Twitter TarasChmut)

У мережі з'явилися фотографії української гаубиці "Богдана" на шасі чеської "Татри". Фотографії установки опублікував у Twitter співробітник фонду "Повернися живим" Тарас Чмут.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Як зазначив Чмут, САУ "Богдана" "версії 3.0" розміщено на "Татрі", але поки що залишається без системи автоматичної підзарядки та системи управління вогнем, хоча замість останньої може бути, ймовірно, використана "Кропива".

Украинская гаубица Богдана на шасси чешской Татры (Фото – Twitter TarasChmut)

27 липня в уряді Чехії повідомили, що тільки за перші п'ять місяців 2023 року Чехія надала Україні 24 танки, 76 бойових машин піхоти, 16 ЗРК для ППО, 645 протитанкових ракет, 57 000 снарядів до гармат і гаубиць, а також різне обладнання, запчастини.

  • У червні 2021 року, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, розробники стверджували, що САУ "Богдана" в калібрі НАТО 155 мм може бути використана на озброєнні ЗСУ в 2023 році, в 2022 планувалися державні випробування машини.
  • У листопаді 2022 року Резніков повідомив, що на озброєнні в Україні є одна САУ "Богдана" калібру 155 мм, і якщо ця програма розвиватиметься, під неї буде налагоджено виробництво боєприпасів.
  • На початку 2023 року стало відомо, що держава профінансувала серійне виробництво САУ "Богдана".
Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війначехіяартилеріяСАУ БогданаБогдана
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 