Артилеристи ЗСУ поєднали українську "Богдану" з чеською "Татрою" – фото

У мережі з'явилися фотографії української гаубиці "Богдана" на шасі чеської "Татри". Фотографії установки опублікував у Twitter співробітник фонду "Повернися живим" Тарас Чмут.

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Як зазначив Чмут, САУ "Богдана" "версії 3.0" розміщено на "Татрі", але поки що залишається без системи автоматичної підзарядки та системи управління вогнем, хоча замість останньої може бути, ймовірно, використана "Кропива".

27 липня в уряді Чехії повідомили, що тільки за перші п'ять місяців 2023 року Чехія надала Україні 24 танки, 76 бойових машин піхоти, 16 ЗРК для ППО, 645 протитанкових ракет, 57 000 снарядів до гармат і гаубиць, а також різне обладнання, запчастини.

У червні 2021 року, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, розробники стверджували, що САУ "Богдана" в калібрі НАТО 155 мм може бути використана на озброєнні ЗСУ в 2023 році, в 2022 планувалися державні випробування машини.

У листопаді 2022 року Резніков повідомив, що на озброєнні в Україні є одна САУ "Богдана" калібру 155 мм, і якщо ця програма розвиватиметься, під неї буде налагоджено виробництво боєприпасів.

На початку 2023 року стало відомо, що держава профінансувала серійне виробництво САУ "Богдана".

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