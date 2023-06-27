Чехія ще має що запропонувати Україні – міністерка оборони країни

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що на складах чеської армії ще є обладнання для передання Україні як військової допомоги. Про це Чернохова сказала під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою, передає Ceske Noviny.

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Фіала розповів, що за перші п'ять місяців 2023 року Чехія вже надала Україні 24 танки, 76 бойових машин піхоти, 16 ЗРК для ППО, 645 протитанкових ракет, 57 000 снарядів до гармат та гаубиць, а також різне обладнання, запчастини та пальне.

"У нас все ще є варіанти з армійського постачання", – додала Чернохова.

За словами Чернохової, армія Чехії врахує уроки, зроблені з війни в Україні, під час закупівлі та створення оборонної стратегії, яку Міноборони країни хоче завершити до вересня.

"На підставі вимог солдатів ми змінили, наприклад, специфікацію на придбання безпілотників... саме через війну в Україні", – сказала вона.

26 червня 2023 року уряд Болгарії затвердив новий пакет військової допомоги для України.

27 червня глави МЗС ЄС погодили збільшення фонду, який допомагає Україні зброєю, на 3,5 млрд євро, а США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $500 млн.

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