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Чехія ще має що запропонувати Україні – міністерка оборони країни

Этот материал также доступен на русском
27.06.2023, 21:42
Чехія ще має що запропонувати Україні – міністерка оборони країни - Фото
Яна Чернохова (Фото: EPA)

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що на складах чеської армії ще є обладнання для передання Україні як військової допомоги. Про це Чернохова сказала під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою, передає Ceske Noviny.

Фіала розповів, що за перші п'ять місяців 2023 року Чехія вже надала Україні 24 танки, 76 бойових машин піхоти, 16 ЗРК для ППО, 645 протитанкових ракет, 57 000 снарядів до гармат та гаубиць, а також різне обладнання, запчастини та пальне.

"У нас все ще є варіанти з армійського постачання", – додала Чернохова.

За словами Чернохової, армія Чехії врахує уроки, зроблені з війни в Україні, під час закупівлі та створення оборонної стратегії, яку Міноборони країни хоче завершити до вересня.

"На підставі вимог солдатів ми змінили, наприклад, специфікацію на придбання безпілотників... саме через війну в Україні", – сказала вона.

Читайте також: Міністр оборони Чехії: Путін, вторгнувшись в Україну, став найкращим рекрутером для НАТО

Наталія Медведєва
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військова допомогачехіяЯна Чернохова
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