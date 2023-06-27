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У Чехии еще есть что предложить Украине – министр обороны страны

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 21:42
У Чехии еще есть что предложить Украине – министр обороны страны - Фото
Яна Чернохова (Фото: EPA)

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что на складах чешской армии еще есть оборудование для передачи в качестве военной помощи Украине. Об этом Чернохова сказала во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Петром Фиалой, передает Ceske Noviny.

Фиала рассказал, что за первые пять месяцев 2023 года Чехия уже предоставила Украине 24 танка, 76 боевых машин пехоты, 16 ЗРК для ПВО, 645 противотанковых ракет, 57 000 снарядов к пушкам и гаубицам, а также различное оборудование, запчасти и топливо.

"У нас все еще есть варианты из армейского снабжения", – добавила Чернохова.

По словам Черноховой, армия Чехии учтет уроки, извлеченные из войны в Украине, при закупке и создании оборонной стратегии, которую Минобороны страны хочет завершить к сентябрю.

"На основании требований солдат мы изменили, например, спецификацию на приобретение беспилотников... именно в связи с войной в Украине", – сказала она.

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Наталья Медведева
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чехиявоенная помощьЯна Чернохова
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