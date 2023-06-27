У Чехии еще есть что предложить Украине – министр обороны страны

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что на складах чешской армии еще есть оборудование для передачи в качестве военной помощи Украине. Об этом Чернохова сказала во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Петром Фиалой, передает Ceske Noviny.

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Фиала рассказал, что за первые пять месяцев 2023 года Чехия уже предоставила Украине 24 танка, 76 боевых машин пехоты, 16 ЗРК для ПВО, 645 противотанковых ракет, 57 000 снарядов к пушкам и гаубицам, а также различное оборудование, запчасти и топливо.

"У нас все еще есть варианты из армейского снабжения", – добавила Чернохова.

По словам Черноховой, армия Чехии учтет уроки, извлеченные из войны в Украине, при закупке и создании оборонной стратегии, которую Минобороны страны хочет завершить к сентябрю.

"На основании требований солдат мы изменили, например, спецификацию на приобретение беспилотников... именно в связи с войной в Украине", – сказала она.

26 июня 2023 года правительство Болгарии утвердило новый пакет военной помощи для Украины.

27 июня главы МИД ЕС согласовали увеличение фонда, помогающего Украине оружием, на 3,5 млрд евро, а США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $500 млн.

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