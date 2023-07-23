Артиллеристы ВСУ совместили украинскую "Богдану" с чешской "Татрой" – фото

В сети появились фотографии украинской гаубицы "Богдана" на шасси чешской "Татры". Фотографии установки опубликовал в Twitter сотрудник фонда "Повернись живым" Тарас Чмут.

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Как отметил Чмут, САУ "Богдана" "версии 3.0" размещена на "Татре", но пока остается без системы автоматической подзарядки и системы управления огнем, хотя вместо последней может быть, вероятно, использована "Крапива".

27 июля в правительстве Чехии сообщили, что только за первые пять месяцев 2023 года Чехия предоставила Украине 24 танка, 76 боевых машин пехоты, 16 ЗРК для ПВО, 645 противотанковых ракет, 57 000 снарядов к пушкам и гаубицам, а также различное оборудование, запчасти и топливо.

В июне 2021 года, до полномасштабного вторжения РФ в Украину, разработчики утверждали, что САУ "Богдана" в калибре НАТО 155 мм может быть использована на вооружении ВСУ в 2023 году, в 2022 году планировались государственные испытания машины.

В ноябре 2022 года Резников сообщил, что на вооружении в Украине есть одна САУ "Богдана" калибра 155 мм, и если эта программа будет развиваться, то под нее будет налажено производство боеприпасов.

В начале 2023 года стало известно, что государство профинансировало серийное производство САУ "Богдана".

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