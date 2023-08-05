Атомний підводний човен США прибув до Австралії – патрулює Індо-Тихоокеанський регіон

Атомний підводний човен ВМС США прибув до Західної Австралії в рамках патрулювання Індо-Тихоокеанського регіону. Про це повідомляє Reuters.

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Як зазначається, Канберра та Вашингтон поглиблюють зв'язки у сфері оборони та готуються до передачі Австралії атомних підводних човнів.

За словами офіційних осіб, підводний човен класу Вірджинія ВМС США прибув на базу австралійських ВМС HMAS Stirling у рамках патрулювання Індо-Тихоокеанського регіону.

У серпні Австралія та США проводять кілька великих військових навчань, тому що Австралія прагне підвищити свою оборонну готовність.

До навчань "Малабар", які розпочнуться 11 серпня за участю США, Австралії та Японії, приєднаються два кораблі ВМС Індії.

4 серпня закінчилися навчання Talisman Sabre, у яких взяли участь 34 000 осіб з 13 країн. Ці навчання перевірили спільні можливості у морських, наземних, повітряних, кібернетичних та космічних операціях.

Повідомляється, що у Порт-Стірлінг заплановано модернізацію та розширення на суму 8 млрд австралійських доларів – з 2027 року він має стати базою для американських та британських атомних підводних човнів у рамках партнерства AUKUS за участю Австралії, США та Великобританії.

У наступному десятилітті Австралія планує купити в США три атомні підводні човни зі звичайним озброєнням, а у 2040-х роках в Австралії побудувати атомний підводний човен нового класу.

Міністри оборони та закордонних справ США та Австралії заявили, що країни створять військові склади у 2023 році та спільний розвідувальний центр у 2024-му.

За їхніми словами, Сполучені Штати братимуть участь у модернізації кількох авіабаз на півночі Австралії, виробництві ракет та співпраці у космосі.

13 березня лідери США, Великобританії та Австралії домовилися збудувати новий флот атомних підводних човнів у рамках програми AUKUS.

Атомні підводні човни першого покоління SSN-AUKUS будуть побудовані в рамках масштабного тристороннього будівельного проєкту у Великобританії та Австралії.

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