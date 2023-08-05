Атомная подводная лодка США прибыла в Австралию – патрулирует Индо-Тихоокеанский регион

Атомная подводная лодка ВМС США прибыла в Западную Австралию в рамках патрулирования Индо-Тихоокеанского регион. Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, Канберра и Вашингтон углубляют связи в сфере обороны и готовятся к передаче Австралии атомных подводных лодок.

По словам официальных лиц, подводная лодка класса Вирджиния ВМС США прибыла на базу австралийских ВМС HMAS Stirling в рамках патрулирования Индо-Тихоокеанского региона.

В августе Австралия и США проводят несколько крупных военных учений, потому что Австралия стремится повысить свою оборонную готовность.

К учениям "Малабар", которые начнутся 11 августа с участием США, Австралии и Японии, присоединятся два корабля ВМС Индии.

4 августа закончились учения Talisman Sabre, в которых приняли участие 34 000 человек из 13 стран. Эти учения проверили совместные возможности в морских, наземных, воздушных, кибернетических и космических операциях.

Сообщается, что в Порт-Стирлинг запланирована модернизация и расширение на сумму 8 млрд австралийских долларов – с 2027 года он должен стать базой для американских и британских атомных подводных лодок в рамках партнерства AUKUS с участием Австралии, США и Великобритании.

В следующем десятилетии Австралия планирует купить в США три атомные подводные лодки с обычным вооружением, а в 2040-х годах в Австралии построить атомную подводную лодку нового класса.

Министры обороны и иностранных дел США и Австралии заявили, что страны создадут военные склады в 2023 году и совместный разведывательный центр в 2024-ом.

По их словам, Соединенные Штаты будут участвовать в модернизации нескольких авиабаз на севере Австралии, производстве ракет и сотрудничестве в космосе.

13 марта лидеры США, Великобритании и Австралии договорились построить новый флот атомных подводных лодок в рамках программы AUKUS.

Атомные подводные лодки SSN-AUKUS первого поколения будут построены в рамках масштабного трехстороннего строительного проекта в Великобритании и Австралии.

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