Атомная подводная лодка США прибыла в Австралию – патрулирует Индо-Тихоокеанский регион
Атомная подводная лодка ВМС США прибыла в Западную Австралию в рамках патрулирования Индо-Тихоокеанского регион. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, Канберра и Вашингтон углубляют связи в сфере обороны и готовятся к передаче Австралии атомных подводных лодок.
По словам официальных лиц, подводная лодка класса Вирджиния ВМС США прибыла на базу австралийских ВМС HMAS Stirling в рамках патрулирования Индо-Тихоокеанского региона.
В августе Австралия и США проводят несколько крупных военных учений, потому что Австралия стремится повысить свою оборонную готовность.
К учениям "Малабар", которые начнутся 11 августа с участием США, Австралии и Японии, присоединятся два корабля ВМС Индии.
4 августа закончились учения Talisman Sabre, в которых приняли участие 34 000 человек из 13 стран. Эти учения проверили совместные возможности в морских, наземных, воздушных, кибернетических и космических операциях.
Сообщается, что в Порт-Стирлинг запланирована модернизация и расширение на сумму 8 млрд австралийских долларов – с 2027 года он должен стать базой для американских и британских атомных подводных лодок в рамках партнерства AUKUS с участием Австралии, США и Великобритании.
В следующем десятилетии Австралия планирует купить в США три атомные подводные лодки с обычным вооружением, а в 2040-х годах в Австралии построить атомную подводную лодку нового класса.
Министры обороны и иностранных дел США и Австралии заявили, что страны создадут военные склады в 2023 году и совместный разведывательный центр в 2024-ом.
По их словам, Соединенные Штаты будут участвовать в модернизации нескольких авиабаз на севере Австралии, производстве ракет и сотрудничестве в космосе.
- 13 марта лидеры США, Великобритании и Австралии договорились построить новый флот атомных подводных лодок в рамках программы AUKUS.
- Атомные подводные лодки SSN-AUKUS первого поколения будут построены в рамках масштабного трехстороннего строительного проекта в Великобритании и Австралии.
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