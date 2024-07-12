Австралійську військову та її чоловіка підозрюють у шпигунстві на користь Росії – фото

Їм загрожує до 15 років ув'язнення, пише BBC

Прапор Австралії (Ілюстративне фото: EPA)

Австралійську військову та її чоловіка, які мають російське походження, заарештували, звинувативши у підготовці до шпигунства на користь Москви. Про це повідомило BBC із посиланням на правоохоронні органи.

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За версією слідства, подружжя – обоє громадяни Австралії російського походження – отримало матеріали Австралійських сил оборони (ADF), щоб поділитися ними з РФ. Проте австралійська поліція заявляє, що "значного компрометування" військових таємниць виявлено не було.

12 липня у Брісбені 40-річна військовослужбовиця армії Кіра Корольова та її 62-річний чоловік Ігор Корольов були відправлені під варту за одним пунктом звинувачення у підготовці до шпигунства, що передбачає максимальний термін ув’язнення до 15 років.

Комісар Федеральної поліції Австралії Ріс Кершоу розповів BBC, що пара прожила в Австралії понад 10 років до передбачуваного правопорушення. Кілька років тому вони отримали громадянство країни.

Він зазначив, що чоловік був самозайнятим робітником, а жінка працювала техніком з інформаційних систем в австралійській армії.

Кершоу також розповів, що Корольова під час відпустки таємно вирушила в Росію, а потім доручила чоловіку отримати доступ до її робочого облікового запису і відправити секретні матеріали, щоб вона могла передати їх російській владі.

За його словами, розслідування щодо того, чи був будь-який із матеріалів переданий Росії, все ще триває, і наголосив, що звинувачення можуть змінити на більш суворі.

Фото: Australian Federal Police

Фото: Facebook-акаунт Кіри Корольової

У квітні 2023 року стало відомо, що спільне розслідування журналістів Фінляндії, Швеції, Норвегії та Данії виявило десятки російських шпигунів серед колишніх та активних працівників диппредставництв Росії.

3 березня 2024 року газета The Wall Street Journal писала, що у 2022 році Росія під виглядом біженців заслала на Захід своїх агентів.

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