WSJ: Путін скористався втечею росіян, щоб заслати шпигунів на Захід

В Євросоюзі вважають, що у 2022 році Росія під виглядом біженців заслала на Захід своїх агентів

Фото: EPA / SERGEI SAVOSTYANOV

Російський режим Володимира Путіна скористався торішньою втечею росіян, щоб заслати шпигунів на Захід, пише The Wall Street Journal з посиланням на європейських чиновників.

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"[Путін] тримав кордони Росії відкритими, дозволивши сотням тисяч росіян втекти до Європи, Центральної Азії та на Кавказ, щоб уникнути мобілізації. До них приєдналися агенти розвідки під прикриттям, замінивши тих, кого видворили", – йдеться в статті.

Видання вказує, що російські агенти стають дедалі зухвалішими, і саме вони можуть стояти за резонансними вбивствами росіян-перебіжчиків, зокрема льотчика Максима Кузьмінова, який у 2023 році викрав для України російський вертоліт. У середині лютого 2024 року його застрелили на території Іспанії.

У матеріалі згадуються й інші загадкові смерті росіян з початку повномасштабної російської війни проти України.

Російських бізнесменів знаходили повішеними в Лондоні і потонулими в Пуерто-Рико. Депутат Єдиної Росії впав з даху індійського готелю, а 46-річний заступник міністра науки помер від незрозумілої хвороби під час перельоту з Куби. З 2022 року поліція Іспанії розслідує смерть колишнього топменеджера Новатека Сергія Протосеня, якого знайшли мертвим разом з дружиною та дочкою.

У Вікіпедії є цілий список "Підозрілі смерті російських бізнесменів (2022-2024)", до якого потрапила 51 людина.

Проте, як вказує WSJ, твердих доказів, що за цими подіями стоїть Кремль, поки що не знайшли.

Раніше WSJ писала, що Бразилія, ймовірно, могла стати інкубатором для російських шпигунів.

У квітні 2023 року стало відомо, що спільне розслідування журналістів Фінляндії, Швеції, Норвегії та Данії виявило десятки російських шпигунів серед колишніх та активних співробітників диппредставництв Росії.

У травні того ж року США повідомили про нейтралізацію шпигунської програми ФСБ, яка 20 років допомагала красти дані НАТО.

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