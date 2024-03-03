WSJ: Путін скористався втечею росіян, щоб заслати шпигунів на Захід
Російський режим Володимира Путіна скористався торішньою втечею росіян, щоб заслати шпигунів на Захід, пише The Wall Street Journal з посиланням на європейських чиновників.
"[Путін] тримав кордони Росії відкритими, дозволивши сотням тисяч росіян втекти до Європи, Центральної Азії та на Кавказ, щоб уникнути мобілізації. До них приєдналися агенти розвідки під прикриттям, замінивши тих, кого видворили", – йдеться в статті.
Видання вказує, що російські агенти стають дедалі зухвалішими, і саме вони можуть стояти за резонансними вбивствами росіян-перебіжчиків, зокрема льотчика Максима Кузьмінова, який у 2023 році викрав для України російський вертоліт. У середині лютого 2024 року його застрелили на території Іспанії.
У матеріалі згадуються й інші загадкові смерті росіян з початку повномасштабної російської війни проти України.
Російських бізнесменів знаходили повішеними в Лондоні і потонулими в Пуерто-Рико. Депутат Єдиної Росії впав з даху індійського готелю, а 46-річний заступник міністра науки помер від незрозумілої хвороби під час перельоту з Куби. З 2022 року поліція Іспанії розслідує смерть колишнього топменеджера Новатека Сергія Протосеня, якого знайшли мертвим разом з дружиною та дочкою.
У Вікіпедії є цілий список "Підозрілі смерті російських бізнесменів (2022-2024)", до якого потрапила 51 людина.
Проте, як вказує WSJ, твердих доказів, що за цими подіями стоїть Кремль, поки що не знайшли.
- Раніше WSJ писала, що Бразилія, ймовірно, могла стати інкубатором для російських шпигунів.
- У квітні 2023 року стало відомо, що спільне розслідування журналістів Фінляндії, Швеції, Норвегії та Данії виявило десятки російських шпигунів серед колишніх та активних співробітників диппредставництв Росії.
- У травні того ж року США повідомили про нейтралізацію шпигунської програми ФСБ, яка 20 років допомагала красти дані НАТО.
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