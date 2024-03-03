WSJ: Путин воспользовался бегством россиян, чтобы отправить шпионов на Запад

В Евросоюзе считают, что в 2022 году Россия под видом беженцев отправила на Запад своих агентов

Фото: EPA / SERGEI SAVOSTYANOV

Российский режим Владимира Путина воспользовался прошлогодним бегством россиян, чтобы отправить шпионов на Запад, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.

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"[Путин] держал границы России открытыми, позволив сотням тысяч россиян бежать в Европу, Центральную Азию и на Кавказ во избежание мобилизации. К ним присоединились агенты разведки под прикрытием, заменив тех, кого выдворили", — говорится в статье.

Издание указывает, что российские агенты становятся все более дерзкими и именно они могут стоять за резонансными убийствами россиян-перебежчиков, в том числе летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году похитил для Украины российский вертолет. В середине февраля 2024 года его застрелили на территории Испании.

В материале упоминаются и другие загадочные смерти россиян с начала полномасштабной войны против Украины.

Российских бизнесменов находили повешенными в Лондоне и утонувшими в Пуэрто-Рико. Депутат Единой России упал с крыши индийской гостиницы, а 46-летний замминистра науки умер от непонятной болезни во время перелета из Кубы. С 2022 года полиция Испании расследует смерть бывшего топ-менеджера Новатека Сергея Протосеня, которого нашли мертвым вместе с женой и дочерью.

В Википедии есть целый список "Подозревающие смерти российских бизнесменов (2022-2024)", в который попал 51 человек.

Однако, как указывает WSJ, твердых доказательств, что за этими событиями стоит Кремль, пока не нашли.

Ранее WSJ писала, что Бразилия, вероятно, могла стать инкубатором для российских шпионов.

В апреле 2023 стало известно, что совместное расследование журналистов Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании выявило десятки российских шпионов среди бывших и активных сотрудников диппредставительств России.

В мае того же года США сообщили о нейтрализации шпионской программы ФСБ, которая 20 лет помогала воровать данные НАТО.

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