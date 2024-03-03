WSJ: Путин воспользовался бегством россиян, чтобы отправить шпионов на Запад
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Российский режим Владимира Путина воспользовался прошлогодним бегством россиян, чтобы отправить шпионов на Запад, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.

"[Путин] держал границы России открытыми, позволив сотням тысяч россиян бежать в Европу, Центральную Азию и на Кавказ во избежание мобилизации. К ним присоединились агенты разведки под прикрытием, заменив тех, кого выдворили", — говорится в статье.

Издание указывает, что российские агенты становятся все более дерзкими и именно они могут стоять за резонансными убийствами россиян-перебежчиков, в том числе летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году похитил для Украины российский вертолет. В середине февраля 2024 года его застрелили на территории Испании.

В материале упоминаются и другие загадочные смерти россиян с начала полномасштабной войны против Украины.

Российских бизнесменов находили повешенными в Лондоне и утонувшими в Пуэрто-Рико. Депутат Единой России упал с крыши индийской гостиницы, а 46-летний замминистра науки умер от непонятной болезни во время перелета из Кубы. С 2022 года полиция Испании расследует смерть бывшего топ-менеджера Новатека Сергея Протосеня, которого нашли мертвым вместе с женой и дочерью.

В Википедии есть целый список "Подозревающие смерти российских бизнесменов (2022-2024)", в который попал 51 человек.

Однако, как указывает WSJ, твердых доказательств, что за этими событиями стоит Кремль, пока не нашли.

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