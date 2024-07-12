Австралийскую военную и ее мужа подозревают в шпионаже в пользу России – фото

Им грозит до 15 лет тюрьмы, пишет BBC

Флаг Австралии (Иллюстративное фото: EPA)

Австралийскую военную и ее мужа, имеющих российское происхождение, арестовали, обвинив в подготовке к шпионажу в пользу Москвы. Об этом сообщило BBC со ссылкой на правоохранительные органы.

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По версии следствия, супруги – оба граждане Австралии российского происхождения – получили материалы Австралийских сил обороны (ADF), чтобы поделиться ими с РФ. Однако австралийская полиция заявляет, что "значительного компрометирования" военных тайн обнаружено не было.

12 июля в Брисбене 40-летняя военнослужащая армии Кира Королева и ее 62-летний муж Игорь Королев были отправлены под стражу по одному пункту обвинения в подготовке к шпионажу, что предусматривает максимальный срок заключения до 15 лет.

Комиссар Федеральной полиции Австралии Рис Кершоу рассказал BBC, что пара прожила в Австралии более 10 лет до предполагаемого правонарушения. Несколько лет назад они получили гражданство страны.

Он отметил, что мужчина был самозанятым рабочим, а женщина работала техником по информационным системам в австралийской армии.

Кершоу также рассказал, что Королева во время отпуска тайно отправилась в Россию, а затем поручила мужу получить доступ к ее рабочей учетной записи и отправить секретные материалы, чтобы она могла передать их российским властям.

По его словам, расследование относительно того, был ли какой-либо из материалов передан России, все еще продолжается, и подчеркнул, что обвинения могут быть изменены на более строгие.

Фото: Australian Federal Police

Фото: Facebook-аккаунт Киры Королевой

В апреле 2023 года стало известно, что совместное расследование журналистов Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании выявило десятки российских шпионов среди бывших и активных сотрудников диппредставительств России.

3 марта 2024 года газета The Wall Street Journal писала, что в 2022 году Россия под видом беженцев сослала на Запад своих агентов.

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