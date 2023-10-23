Азія небайдужа до України, бо знає: КНР спостерігає та "дружить" з РФ – топреспубліканець

Лідер Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл заявив в інтерв'ю Fox News, що Південна Корея, Японія та Тайвань небайдужі до війни Росії проти України, оскільки знають: лідер Китаю Сі Цзіньпін спостерігає за нею та "дружить" з Москвою.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Макконнелл зазначив, що думка про "байдужість" азійських союзників щодо війни в Україні є хибною.

"Південнокорейці, японці, тайванці – всі зацікавлені в тому, що відбувається в Україні, тому що вони знають, що президент Сі спостерігає за цим. Він нещодавно заявив, що у них нескінченна дружба з росіянами. Що ще потрібно знати про те, наскільки Україна важлива для Азії та Близького Сходу?" – сказав топреспубліканець.

Він також згадав слова прем'єра Японії Фуміо Кішіди. Він сказав: "Якщо ви хочете надіслати повідомлення Сі Цзіньпіну, то боріться з росіянами в Україні".

Макконнелл заявив, що США важливо надавати військову допомогу Україні, оскільки, як казав президент Джо Байден, коли Вашингтон передає Києву стару військову техніку, він оновлює свій власний арсенал.

"Ми відбудовуємо наш промисловий комплекс для більш серйозної загрози великої держави в Азії. Тому думка про те, що наша допомога Україні не є корисною для нас, не відповідає дійсності", – додав він.

17 жовтня російський диктатор Путін прибув до Китаю. Це перший виїзд диктатора РФ за межі колишнього СРСР, відколи 17 березня МКС видав ордер на його арешт за воєнні злочини в Україні. Майже тиждень тому Путін відвідав Киргизстан.

Путін підтримав прагнення Сі до "створення нового світового порядку", а той у відповідь привітав бажання Кремля налагодити з Китаєм "тісну й ефективну стратегічну координацію".

Читайте також: США вважають, що Китай та Росія не довіряють одне одному. Попри "дружбу" Путіна та Сі

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.