США вважають, що Китай та Росія не довіряють один одному. Попри "дружбу" Путіна та Сі

У США вважають, що відносини Китаю та Росії "забарвлені прихованою напруженістю та стратегічною недовірою". Про це йдеться у свіжому звіті Пентагону стосовно КНР.

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Американці заявляють, що хоча диктатори Володимир Путін Сі Цзіньпін , схоже, вважають, що вигоди від співпраці переважують витрати спільної роботи, відносини "як і раніше, забарвлені прихованою напруженістю і стратегічною недовірою".

Наголошується, що недовіра Пекіна до Москви, ймовірно, підживлюється уявленням про те, що Російська імперія та СРСР історично використовували у своїх інтересах слабкіший Китай.

Пентагон пише: попри нормалізацію радянсько-китайських відносин у 1980 році та вирішення давніх прикордонних суперечок, КНР все ще "з підозрою ставиться до намірів Росії".

У звіті йдеться, що Китай використовує минуле приниження КНР Росією, наприклад, підписання несправедливих прикордонних договорів, які поступилися великими ділянками китайської території Далекому Сходу — як джерело націоналізму.

Військові США наголошують, що для Росії географічне положення та скорочення чисельності населення на Далекому Сході породжує побоювання, що Китай може посягнути на її інтереси, використовувати слабкості або звести її до рівня неповноцінного партнера в їхніх стосунках.

"Підйом Китаю, зростальні амбіції щодо встановлення військової присутності в Арктиці, а також слабка економічна і військова підтримка Росії під час війни в Україні, ймовірно, все це сприяє напруженості у відносинах, що зберігається", — резюмували в документі.

У розсекреченому звіті розвідки США йдеться про те, що Китай допомагає Росії обходити західні санкції, а також, ймовірно, надає Москві військові технології та технології подвійного призначення для війни.

За даними FT, на переговорах у Саудівській Аравії Китай виявив "конструктивну позицію" і Київ залишився задоволеним.

Повідомлення дипломатичних служб Росії та Китаю говорять про те, що позиції Пекіна та Москви з питань війни РФ проти України все більше розходяться, пише ISW.

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