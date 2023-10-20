США считают, что Китай и Россия не доверяют друг другу. Несмотря на "дружбу" Путина и Си

В США считают, что отношения Китая и России "окрашены скрытой напряженностью и стратегическим недоверием". Об этом сказано в свежем отчете Пентагона о КНР.

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Американцы заявляют, что хотя диктаторы Владимир Путин Си Цзиньпин , похоже, считают, что выгоды от сотрудничества перевешивают издержки совместной работы, отношения "по-прежнему окрашены скрытой напряженностью и стратегическим недоверием".

Отмечается, что недоверие Пекина к Москве, вероятно, подпитывается представлением о том, что Российская империя и СССР исторически использовали в своих интересах более слабый Китай.

Пентагон пишет, что несмотря на нормализацию советско-китайских отношений в 1980 году и разрешение давних пограничных споров, Китай все еще "с подозрением относится к намерениям России".

В отчете сказано, что Китай использует прошлое унижение КНР Россией, например, подписание несправедливых пограничных договоров, которые уступили большие участки китайской территории российскому Дальнему Востоку — как источник национализма.

Военные США подчеркивают, что для России географическое положение и сокращение численности населения на Дальнем Востоке, порождает опасения, что Китай может посягнуть на ее интересы, использовать слабости или низвести ее до уровня неполноценного партнера в их отношениях.

"Подъем Китая, растущие амбиции по установлению военного присутствия в Арктике, а также слабая экономическая и военная поддержка России во время войны в Украине, вероятно, все это способствует сохраняющейся напряженности в отношениях", — резюмировали в документе.

В рассекреченном отчете разведки США говорится, что Китай помогает России обходить западные санкции и, вероятно, предоставляет Москве военные технологии и технологии двойного назначения для войны.

По данным FT, на переговорах в Саудовской Аравии Китай проявил "конструктивную позицию" и Киев остался доволен.

Сообщения дипломатических служб России и Китая говорят о том, что позиции Пекина и Москвы по вопросам войны РФ против Украины все больше расходятся, пишет ISW.

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