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Азия небезразлична к Украине, она знает: КНР наблюдает и "дружит" с РФ – топ-республиканец

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2023, 08:18
Азия небезразлична к Украине, она знает: КНР наблюдает и
Митч Макконнелл (Фото: ЕРА)

Лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл заявил в интервью Fox News, что Южная Корея, Япония и Тайвань неравнодушны к войне России против Украины, поскольку знают: лидер Китая Си Цзиньпин наблюдает за ней и "дружит" с Москвой.

Макконнелл отметил, что мнение о "безразличии" азиатских союзников касательно войны в Украине ошибочно.

"Южнокорейцы, японцы, тайванцы – все заинтересованы в том, что происходит в Украине, потому что они знают, что президент Си наблюдает за этим. Он недавно заявил, что у них бесконечная дружба с россиянами. Что еще нужно знать о том, насколько Украина важна для Азии и Ближнего Востока?" – сказал топ-республиканец.

Он также упомянул слова премьера Японии Фумио Кишиды. Он сказал: "Если вы хотите отправить сообщение Си Цзиньпину, то боритесь с россиянами в Украине".

Макконнелл заявил, что США важно оказывать военную помощь Украине, поскольку, как говорил президент Джо Байден, когда Вашингтон передает Киеву подержанную военную технику, он обновляет свой собственный арсенал.

"Мы восстанавливаем наш промышленный комплекс для более серьезной угрозы большого государства в Азии. Поэтому мнение о том, что наша помощь Украине неполезна для нас, не соответствует действительности", – добавил он.

  • 17 октября российский диктатор Путин прибыл в Китай. Это первый выезд диктатора РФ за пределы бывшего СССР, когда 17 марта МУС выдал ордер на его арест за военные преступления в Украине. Почти неделю назад Путин посетил Кыргызстан.
  • Путин поддержал стремление Си к "созданию нового мирового порядка", а тот в ответ приветствовал желание Кремля наладить с Китаем "тесную и эффективную стратегическую координацию".

Читайте также: США считают, что Китай и Россия не доверяют друг другу. Несмотря на "дружбу" Путина и Си

Милана Головань
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Китайвойнаси цзиньпинАзиямитч макконнелл
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