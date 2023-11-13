Байден просуватиме військові зв'язки на зустрічі з Сі Цзіньпіном, Китай їх обірвав — Салліван
13.11.2023, 07:50
Джейк Салліван (Фото: EPA/Samuel Corum)
Президент США Джо Байден просуватиме поновлення військових зв'язків з Китаєм на зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном. Про це повідомив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю CNN.
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За його словами, Байден прагнутиме "просувати м'яч" у військових зв'язках з Пекіном під час переговорів із Сі 15 листопада.
"Китайці фактично розірвали ці зв'язки. Президент Байден хотів би відновити їх. Це головний пункт порядку денного", — сказав Салліван.
Він зазначив, що зв'язки між військовими відповідають інтересам національної безпеки США, щоб не було "помилок, прорахунків чи непорозуміння".
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