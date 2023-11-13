RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Байден просуватиме військові зв'язки на зустрічі з Сі Цзіньпіном, Китай їх обірвав — Салліван

Этот материал также доступен на русском
13.11.2023, 07:50
Байден просуватиме військові зв'язки на зустрічі з Сі Цзіньпіном, Китай їх обірвав — Салліван - Фото
Джейк Салліван (Фото: EPA/Samuel Corum)

Президент США Джо Байден просуватиме поновлення військових зв'язків з Китаєм на зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном. Про це повідомив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю CNN.

За його словами, Байден прагнутиме "просувати м'яч" у військових зв'язках з Пекіном під час переговорів із Сі 15 листопада.

"Китайці фактично розірвали ці зв'язки. Президент Байден хотів би відновити їх. Це головний пункт порядку денного", — сказав Салліван.

Він зазначив, що зв'язки між військовими відповідають інтересам національної безпеки США, щоб не було "помилок, прорахунків чи непорозуміння".

  • 23 жовтня 2023 року лідер Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що Росія, Китай та Іран є "новою віссю зла".
  • З 26 до 29 жовтня глава МЗС Китаю Ван І відвідував Вашингтон, де зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, а також з радником із національної безпеки Джейком Салліваном. Деякі ЗМІ вважають, що це могло бути свідченням підготовки особистої зустрічі Байдена та Сі.
  • 27 жовтня спікер Палати представників США Джонсон заявив, що його країна не дозволить Путіну перемогти у війні проти України, оскільки це може підштовхнути Китай до нападу на Тайвань.

Читайте також: Україна працює над зустріччю Зеленського та Сі Цзіньпіна, з Китаєм непрості стосунки – Єрмак

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Джо Байденкитайбілий дімСі ЦзіньпінДжейк Салліван
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 