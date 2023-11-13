Байден просуватиме військові зв'язки на зустрічі з Сі Цзіньпіном, Китай їх обірвав — Салліван

Президент США Джо Байден просуватиме поновлення військових зв'язків з Китаєм на зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном. Про це повідомив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю CNN.

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За його словами, Байден прагнутиме "просувати м'яч" у військових зв'язках з Пекіном під час переговорів із Сі 15 листопада.

"Китайці фактично розірвали ці зв'язки. Президент Байден хотів би відновити їх. Це головний пункт порядку денного", — сказав Салліван.

Він зазначив, що зв'язки між військовими відповідають інтересам національної безпеки США, щоб не було "помилок, прорахунків чи непорозуміння".

23 жовтня 2023 року лідер Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що Росія, Китай та Іран є "новою віссю зла".

З 26 до 29 жовтня глава МЗС Китаю Ван І відвідував Вашингтон, де зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, а також з радником із національної безпеки Джейком Салліваном. Деякі ЗМІ вважають, що це могло бути свідченням підготовки особистої зустрічі Байдена та Сі.

27 жовтня спікер Палати представників США Джонсон заявив, що його країна не дозволить Путіну перемогти у війні проти України, оскільки це може підштовхнути Китай до нападу на Тайвань.

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