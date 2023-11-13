Байден будет продвигать военные связи на встрече с Си Цзиньпином, Китай оборвал — Салливан

Президент США Джо Байден будет продвигать возобновление военных связей с Китаем на встрече с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN.

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По его словам, Байден будет стремиться "продвигать мяч" в военных связях с Пекином во время переговоров с Си 15 ноября.

"Китайцы фактически разорвали эти связи. Президент Байден хотел бы восстановить их. Это главный пункт повестки дня", — сказал Салливан.

Он отметил, что связи между военными отвечают интересам национальной безопасности США, чтобы не было "ошибок, просчетов или недопонимания".

23 октября 2023 года лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что Россия, Китай и Иран являются "новой осью зла".

С 26 по 29 октября глава МИД Китая Ван И посещал Вашингтон, где встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. Некоторые СМИ считают, что это могло быть свидетельством подготовки личной встречи Байдена и Си.

27 октября спикер Палаты представителей США Джонсон заявил, что его страна не позволит Путину победить в войне против Украины, поскольку это может подтолкнуть Китай к нападению на Тайвань.

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