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Байден та Сі проігнорували саміт G20. Тим часом Путін знову наговорює там на Україну

Этот материал также доступен на русском
22.11.2023, 17:21
Байден та Сі проігнорували саміт G20. Тим часом Путін знову наговорює там на Україну - Фото
Джо Байден та Сі Цзіньпін (Фото: ЕРА, Li Xhueren)

Глави США та Китаю Джо Байден і Сі Цзіньпін не з'явилися на віртуальній зустрічі "Великої двадцятки", де вперше з 2021 року виступає російський диктатор Володимир Путін. Про це повідомляє Bloomberg.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило 21 листопада, що замість Сі у відеосаміті G20 візьме участь прем'єр-міністр КНР Лі Цянь.

За словами глави МЗС Індії Вінай Кватра, "переважна більшість" лідерів G20 погодилися взяти участь у відеозустрічі. Водночас, сказав він, Байден пропускає саміт. Тоді як Кремль підтвердив, що Путін виступить перед зібранням світових лідерів.

Російські пропагандистські ЗМІ опублікували перелік заяв Путіна. Зокрема він традиційно збрехав, що Кремль нібито не відмовлявся від мирних переговорів з Україною.

Саміт G20 відбувається під головуванням прем'єра Індії Нарендри Моді. Країна до 30 листопада і передасть повноваження Бразилії.

  • На минулому саміті, що відбувся у вересні 2023 року, члени G20 ухвалили спільну декларацію за підсумками саміту в Індії: у ній є заклик до дотримання принципів міжнародного права, зокрема територіальної цілісності та суверенітету країн, також наголошується на неприпустимості використання ядерної зброї.
  • У попередній декларації G20 в Індонезії в листопаді 2022-го йшлося про агресію Російської Федерації проти України.

Читайте також: Financial Times: Компромісна щодо України заява G20 змусить деякі країни тиснути на Росію

Мілана Головань
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Джо Байденволодимир путінСі ЦзіньпінG20
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