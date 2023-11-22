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Байден и Си пропустили саммит G20. Тем временем Путин снова наговаривает там на Украину

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2023, 17:21
Байден и Си пропустили саммит G20. Тем временем Путин снова наговаривает там на Украину - Фото
Джо Байден и Си Цзиньпин (Фото: ЕРА, Li Xhueren)

Главы США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин не явились на виртуальную встречу "Большой двадцатки", где впервые с 2021 года выступает российский диктатор Владимир Путин. Об этом сообщает Bloomberg.

Министерство иностранных дел Китая заявило 21 ноября, что вместо Си в видеосаммите G20 примет участие премьер-министр КНР Ли Цянь.

По словам главы МИД Индии Винай Кватра, "подавляющее большинство" лидеров G20 согласились принять участие в видеовстрече. При этом, сказал он, Байден пропускает саммит. В то же время Кремль подтвердил, что Путин выступит перед собранием мировых лидеров.

Российские пропагандистские СМИ опубликовали список заявлений Путина. В частности, он традиционно соврал, что Кремль якобы не отказывался от мирных переговоров с Украиной.

Саммит G20 проходит под председательством премьера Индии Нарендры Моди. Страна до 30 ноября и передаст полномочия Бразилии.

Читайте также: Financial Times: Компромиссное в отношении Украины заявление G20 заставит некоторые страны давить на Россию

Милана Головань
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