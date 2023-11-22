Байден и Си пропустили саммит G20. Тем временем Путин снова наговаривает там на Украину

Главы США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин не явились на виртуальную встречу "Большой двадцатки", где впервые с 2021 года выступает российский диктатор Владимир Путин. Об этом сообщает Bloomberg.

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Министерство иностранных дел Китая заявило 21 ноября, что вместо Си в видеосаммите G20 примет участие премьер-министр КНР Ли Цянь.

По словам главы МИД Индии Винай Кватра, "подавляющее большинство" лидеров G20 согласились принять участие в видеовстрече. При этом, сказал он, Байден пропускает саммит. В то же время Кремль подтвердил, что Путин выступит перед собранием мировых лидеров.

Российские пропагандистские СМИ опубликовали список заявлений Путина. В частности, он традиционно соврал, что Кремль якобы не отказывался от мирных переговоров с Украиной.

Саммит G20 проходит под председательством премьера Индии Нарендры Моди. Страна до 30 ноября и передаст полномочия Бразилии.

Прошедший в сентябре 2023 года саммит членов G20 принял общую декларацию по итогам саммита в Индии: в ней есть призыв к соблюдению принципов международного права, в частности территориальной целостности и суверенитета стран, также отмечается недопустимость использования ядерного оружия.

В предварительной декларации G20 в Индонезии в ноябре 2022-го речь шла об агрессии Российской Федерации против Украины.

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