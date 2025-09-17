Батько вбитої у США українки Заруцької виїхав на похорон доньки – ДПСУ
Батько убитої у Сполучених Штатах української біженки Ірини Заруцької легальної виїхав за кордон та вже прибув до Америки для участі у похороні доньки. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час брифінгу, який транслював Укрінформ.
"Дійсно, ми бачили повідомлення, які ширилися про те, що батька вбитої українки в Америці, Ірини Заруцької, не випустили за кордон, що він не зміг виїхати за межі України для того, щоб попрощатися з донькою. Але можу зазначити, що всі ці повідомлення, всі ті коментарі, які ширилися на різних інформаційних ресурсах, в тому числі з посиланням на закордонні медіа, – вони не відповідають дійсності, вони абсурдні. Власне, батько цієї дівчини не отримував відмову в пунктах пропуску і не оформлявся до цього [раніше] в пунктах пропуску на виїзд з України", – наголосив чиновник.
Водночас Демченко акцентував, що чоловіку надавали необхідну допомогу з оформлення документів для в'їзду до США й іншу підтримку.
За словами речника, днями батько Заруцької виїхав за межі України на "підставі обставин гуманітарного характеру".
Чоловік вже прибув до Америки, де матиме змогу попрощатися з донькою, також йому надається консульська допомога, зауважив чиновник.
"Тому від нас також хочу висловити слова співчуття рідним і просив би не маніпулювати цією темою, а, власне, користуватися тільки перевіреною інформацією, коли люди ширять такі повідомлення, такі коментарі. Бо, в першу чергу, це впливає на родину загиблої дівчини", – підсумував Демченко.
- Раніше, 10 вересня, британський таблоїд Daily Mail стверджував, що батько Заруцької не може виїхати на похорон доньки через законодавство про мобілізацію, оскільки йому ще немає 60 років.
- Убивство 23-річної української біженки у Шарлотті, Північна Кароліна, сталось наприкінці серпня, але загальновідомим злочин став на початку вересня після публікації відео з моментом нападу та розголосу у соцмережах і медіа. На інцидент також відреагував і президент США Трамп: він закликав засудити підозрюваного до смертної кари, а також використав трагедію для критики своїх опонентів-демократів.
