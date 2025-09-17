Отец убитой в США украинки Заруцкой выехал на похороны дочери – ГПСУ

Андрей Демченко (Фото: Укринформ)

Отец убитой в Соединенных Штатах украинской беженки Ирины Заруцкой легально выехал за границу и уже прибыл в Америку для участия в похоронах дочери. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время брифинга, который транслировал Укринформ.

"Действительно, мы видели сообщения, которые распространялись о том, что отца убитой украинки в Америке, Ирины Заруцкой, не выпустили за границу, что он не смог выехать за пределы Украины для того, чтобы попрощаться с дочерью. Но могу отметить, что все эти сообщения, все те комментарии, которые распространялись на различных информационных ресурсах, в том числе со ссылкой на зарубежные медиа, – они не соответствуют действительности, они абсурдны. Собственно, отец этой девушки не получал отказ в пунктах пропуска и не оформлялся до этого [ранее] в пунктах пропуска на выезд из Украины", – подчеркнул чиновник.

Читайте также После убийства украинки в США: что надо знать о личной безопасности

При этом Демченко акцентировал, что мужчине оказывали необходимую помощь по оформлению документов для въезда в США и другую поддержку.

По словам спикера, на днях отец Заруцкой выехал за пределы Украины на "основании обстоятельств гуманитарного характера".

Мужчина уже прибыл в Америку, где сможет попрощаться с дочерью, также ему оказывается консульская помощь, отметил чиновник.

"Поэтому от нас также хочу выразить слова соболезнования родным и просил бы не манипулировать этой темой, а, собственно, пользоваться только проверенной информацией, когда люди распространяют такие сообщения, такие комментарии. Потому что, в первую очередь, это влияет на семью погибшей девушки", – подытожил Демченко.