Отец убитой в США украинки Заруцкой выехал на похороны дочери – ГПСУ
Отец убитой в Соединенных Штатах украинской беженки Ирины Заруцкой легально выехал за границу и уже прибыл в Америку для участия в похоронах дочери. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время брифинга, который транслировал Укринформ.
"Действительно, мы видели сообщения, которые распространялись о том, что отца убитой украинки в Америке, Ирины Заруцкой, не выпустили за границу, что он не смог выехать за пределы Украины для того, чтобы попрощаться с дочерью. Но могу отметить, что все эти сообщения, все те комментарии, которые распространялись на различных информационных ресурсах, в том числе со ссылкой на зарубежные медиа, – они не соответствуют действительности, они абсурдны. Собственно, отец этой девушки не получал отказ в пунктах пропуска и не оформлялся до этого [ранее] в пунктах пропуска на выезд из Украины", – подчеркнул чиновник.
При этом Демченко акцентировал, что мужчине оказывали необходимую помощь по оформлению документов для въезда в США и другую поддержку.
По словам спикера, на днях отец Заруцкой выехал за пределы Украины на "основании обстоятельств гуманитарного характера".
Мужчина уже прибыл в Америку, где сможет попрощаться с дочерью, также ему оказывается консульская помощь, отметил чиновник.
"Поэтому от нас также хочу выразить слова соболезнования родным и просил бы не манипулировать этой темой, а, собственно, пользоваться только проверенной информацией, когда люди распространяют такие сообщения, такие комментарии. Потому что, в первую очередь, это влияет на семью погибшей девушки", – подытожил Демченко.
- Ранее, 10 сентября, британский таблоид Daily Mail утверждал, что отец Заруцкой не может выехать на похороны дочери из-за законодательства о мобилизации, поскольку ему еще нет 60 лет.
- Убийство 23-летней украинской беженки в Шарлотте, Северная Каролина, произошло в конце августа, но общеизвестным преступление стало в начале сентября после публикации видео с моментом нападения и огласки в соцсетях и медиа. На инцидент также отреагировал и президент США Трамп: он призвал осудить подозреваемого к смертной казни, а также использовал трагедию для критики своих оппонентов-демократов.
