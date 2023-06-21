Байден назвав Сі диктатором. У МЗС Китаю "сильно невдоволені"

Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін на брифінгу назвала "абсурдними та безвідповідальними" слова президента США Джо Байдена, який назвав очільника КНР Сі Цзіньпіна диктатором. Її цитує Associated Press.

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Висловлювання Байдена пролунали через день після візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна, основною метою якого було розмороження дипломатичних відносин між країнами після епізоду з розвідувальним китайським аеростатом, який на початку лютого опинився у повітряному просторі США.

Байден заявив, що Сі "дуже засмутився" через те, що США збили аеростат, оскільки він начебто й не знав, що він "збився з курсу" та залетів у небо над Штатами. Тоді Байден назвав лідера КНР диктатором.

"Зауваження США надзвичайно абсурдні та безвідповідальні", – сказала Мао, додавши, що слова Байдена "повністю суперечать фактам і серйозно порушують дипломатичний протокол, а також серйозно зазіхають на політичну гідність Китаю".

Вона заявила, що Китай висловлює сильне невдоволення і вважає заяви президента США "політичною провокацією".

4 лютого 2023 року у США повідомили, що збили китайський аеростат-розвідник.

10 лютого Сполучені Штати заявили, що збитий аеростат був обладнаний для перехоплення даних розвідки.

На зустрічі Блінкена з Сі Пекін та Вашингтон досягли згоди щодо низки конкретних питань.

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