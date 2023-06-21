Байден назвал Си диктатором. В МИД Китая "сильно

Представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин на брифинге назвала "абсурдными и безответственными" слова президента США Джо Байдена, который назвал главу КНР Си Цзиньпина диктатором. Ее цитирует Associated Press.

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Высказывания Байдена прозвучали через день после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, основной целью которого было размораживание дипломатических отношений между странами после эпизода с разведывательным китайским аэростатом, оказавшимся в начале февраля в воздушном пространстве США.

Байден заявил, что Си "очень расстроился" из-за того, что США сбили аэростат, поскольку он якобы и не знал, что тот "сбился с курса" и залетел в небо над Штатами. Тогда Байден назвал лидера КНР диктатором.

"Замечания США чрезвычайно абсурдны и безответственны", – сказала Мао, добавив, что слова Байдена "полностью противоречат фактам и серьезно нарушают дипломатический протокол, а также серьезно посягают на политическое достоинство Китая".

Она заявила, что Китай выражает сильное недовольство и считает заявления президента США "политической провокацией".

4 февраля 2023 года в США сообщили, что сбили китайский аэростат-разведчик.

10 февраля Соединенные Штаты заявили, что сбитый аэростат был оборудован для перехвата данных разведки.

На встрече Блинкена с Си Пекин и Вашингтон достигли согласия по ряду конкретных вопросов.

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