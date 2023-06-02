Байден: Я зустрічався із Сі Цзіньпіном більше, ніж із кимось. Будемо жорстко конкурувати з Китаєм

Президент США Джо Байден заявив, що його країна та західні союзники готові до "жорсткої конкуренції" з Китаєм. Про це він повідомив під час виступу в академії Військово-повітряних сил США.

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За його словами, країни G7 показали єдність демократій у питанні Китаю. Він зазначив, що зустрічався з головою КНР Сі Цзіньпіном "частіше, ніж із будь-яким іншим лідером" у світі.

"США не прагнуть конфлікту чи конфронтації з Китаєм. Ми повинні мати можливість працювати разом там, де ми можемо розв'язувати глобальні проблеми, такі як зміна клімату. Але ми готові до жорсткої конкуренції. І ми відстоюватимемо наші інтереси та цінності", — сказав Байден.

Американський лідер заявив, що клуб G7 розробив набір принципів взаємодії з Китаєм та зведення до мінімуму загроз через зміцнення економічної безпеки та захисту технологій.

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