Байден: Я зустрічався із Сі Цзіньпіном більше, ніж із кимось. Будемо жорстко конкурувати з Китаєм
Президент США Джо Байден заявив, що його країна та західні союзники готові до "жорсткої конкуренції" з Китаєм. Про це він повідомив під час виступу в академії Військово-повітряних сил США.
За його словами, країни G7 показали єдність демократій у питанні Китаю. Він зазначив, що зустрічався з головою КНР Сі Цзіньпіном "частіше, ніж із будь-яким іншим лідером" у світі.
"США не прагнуть конфлікту чи конфронтації з Китаєм. Ми повинні мати можливість працювати разом там, де ми можемо розв'язувати глобальні проблеми, такі як зміна клімату. Але ми готові до жорсткої конкуренції. І ми відстоюватимемо наші інтереси та цінності", — сказав Байден.
Американський лідер заявив, що клуб G7 розробив набір принципів взаємодії з Китаєм та зведення до мінімуму загроз через зміцнення економічної безпеки та захисту технологій.
- 8 квітня 2023 року Китай розпочав військові навчання з оточення Тайваню після зустрічі спікера Палати представників США Кевіна Маккарті з головою Китайської Республіки.
- Того самого дня республіканець Майкл Маккол заявив, що США можуть спрямувати свої війська на Тайвань, якщо туди вторгнеться КНР. 12 квітня лідер Китаю Сі Цзіньпін наказав армії зосередитися на військовому вишколі для готовності до "реальних бойових дій".
- 23 квітня МЗС Франції висловило занепокоєння у зв'язку із заявами китайського посла в Парижі, який засумнівався у приналежності Криму до України та суверенітеті пострадянських держав загалом.
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