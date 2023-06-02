UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Байден: Я встречался с Си Цзиньпином больше, чем с кем-либо. Будем жестко конкурировать

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 09:43
Байден: Я встречался с Си Цзиньпином больше, чем с кем-либо. Будем жестко конкурировать - Фото
Си Цзиньпин и Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что его страна и западные союзники готовы к "жесткой конкуренции" с Китаем. Об этом он сообщил во время выступления в академии Военно-воздушных сил США.

По его словам, страны G7 показали единство демократий в вопросе Китая. Он отметил, что встречался с главой КНР Си Цзиньпином чаще, чем с любым другим лидером в мире. 

"США не стремятся к конфликту или конфронтации с Китаем. Мы должны иметь возможность работать вместе там, где мы можем решить глобальные проблемы, такие как изменение климата. Но мы готовы к жесткой конкуренции. И мы будем отстаивать наши интересы и ценности", — сказал Байден.

Американский лидер заявил, что G7 разработала набор принципов взаимодействия с Китаем и сведения к минимуму угроз через укрепление экономической безопасности и защиты технологий. 

Читайте также: Глава МИД Тайваня: Китай, похоже, готовится к войне с нами

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
КитайСШАg7си цзиньпинтайваньджо байден
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 