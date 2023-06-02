Байден: Я встречался с Си Цзиньпином больше, чем с кем-либо. Будем жестко конкурировать

Президент США Джо Байден заявил, что его страна и западные союзники готовы к "жесткой конкуренции" с Китаем. Об этом он сообщил во время выступления в академии Военно-воздушных сил США.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, страны G7 показали единство демократий в вопросе Китая. Он отметил, что встречался с главой КНР Си Цзиньпином чаще, чем с любым другим лидером в мире.

"США не стремятся к конфликту или конфронтации с Китаем. Мы должны иметь возможность работать вместе там, где мы можем решить глобальные проблемы, такие как изменение климата. Но мы готовы к жесткой конкуренции. И мы будем отстаивать наши интересы и ценности", — сказал Байден.

Американский лидер заявил, что G7 разработала набор принципов взаимодействия с Китаем и сведения к минимуму угроз через укрепление экономической безопасности и защиты технологий.

8 апреля 2023 года Китай начал военные учения по окружению Тайваня после встречи спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти с главой Китайской Республики.

В тот же день республиканец Майкл Маккол заявил, что США могут направить свои войска на Тайвань, если туда вторгнется КНР. 12 апреля лидер Китая Си Цзиньпин приказал армии сосредоточиться на военной подготовке для готовности к "реальным боевым действиям".

23 апреля МИД Франции выразил обеспокоенность в связи с заявлениями китайского посла в Париже, который усомнился в принадлежности Крыма к Украине и суверенитете постсоветских государств в целом.

Читайте также: Глава МИД Тайваня: Китай, похоже, готовится к войне с нами

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.