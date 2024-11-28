Без опозиції. Парламент Грузії обрав новий уряд на чолі з Кобахідзе

Кобахідзе прокоментував парламентські вибори як вибір між миром і війною

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Парламент Грузії обрав новий уряд, який очолив прем’єр-міністр Іраклій Кобахідзе. Про це повідомляє проєкт SOVA.

За новий уряд проголосували 84 депутати зі 150. Усі вони є членами керівної партії Грузинська мрія.

Перед голосуванням Кобахідзе виступив із промовою. Він назвав парламентські вибори у жовтні "референдумом між війною і миром", і заявив, що "люди обрали мирний розвиток".

"Це був своєрідний референдум між аморальною пропагандою та традиційними цінностями, і саме традиційні цінності підтримувало наше суспільство. Це був вибір між поверненням до темного минулого та світлим європейським майбутнім країни, і суспільство у цьому випадку підтримало світле та європейське майбутнє країни", – сказав прем’єр.

Вибори президента Грузії призначені на 14 грудня, вперше в історії країни його обиратиме не населення, а Виборча колегія.

Оновлений склад уряду Грузії буде затверджений на засіданні парламенту у четвер, 28 листопада. Легітимність парламенту не визнають чинна президентка країни Саломе Зурабішвілі та опозиційні політичні сили.