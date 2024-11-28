Без оппозиции. Парламент Грузии избрал новое правительство во главе с Кобахидзе

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Парламент Грузии избрал новое правительство, которое возглавил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщает проект SOVA.

За новое правительство проголосовали 84 депутата из 150. Все они являются членами правящей партии Грузинской мечты.

Перед голосованием Кобахидзе выступил с речью. Он назвал парламентские выборы в октябре "референдумом между войной и миром", и заявил, что "люди избрали мирное развитие".

"Это был своеобразный референдум между аморальной пропагандой и традиционными ценностями, и именно традиционные ценности поддерживало наше общество. Это был выбор между возвращением в темное прошлое и светлое европейское будущее страны, и общество в этом случае поддержало светлое и европейское будущее страны", – сказал премьер.

Выборы президента Грузии назначены на 14 декабря, впервые в истории страны его будет выбирать не население, а Избирательная коллегия.

Обновленный состав правительства Грузии будет утвержден на заседании парламента в четверг, 28 ноября. Легитимность парламента не признают действующая президент страны Саломе Зурабишвили и оппозиционные политические силы.