Безпекова угода України та Британії. В ОП кажуть: Їхні військові не воюватимуть за нас

Ігор Жовква пояснив, що буде з угодою, якщо Україна вступить у НАТО раніше, ніж через 10 років

Ігор Жовква (Фото: Офіс президента)

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, коментуючи британсько-українську безпекову угоду, підписану вчора президентом Володимиром Зеленським та прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком, заявив, що британські військові не воюватимуть за Україну.

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"Ця угода укладена на 10 років, і безпекова допомога Британії триватиме увесь цей період. Про солдатів не йдеться, але ми не просто можемо запросити кількість техніки, а ми впевнені, що ми її отримаємо", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, що буде з угодою і передбаченим нею фінансуванням, якщо Україна вступить у НАТО раніше, ніж через 10 років, Жовква сказав, що цей момент "дуже чітко відображений у документі".

За його словами, угода укладена на 10-річний період. Це мінімальний період, протягом якого вона діятиме.

"Вона може бути продовжена. У ній також чітко зазначено: якщо Україна вступить до НАТО раніше, ніж мине 10-річний період, то безпекові механізми, які закладені цією двосторонньою угодою, будуть просто вмонтовані у той безпековий механізм, який існує в НАТО для країн-членів", – пояснив Жовква.

LIGA.net публікувала повний текст британсько-українського договору. Він, зокрема, містить положення про оборонну та військову співпрацю, співпрацю у сфері безпеки та кібербезпеки, спільну боротьбу з російськими дезінформаційними кампаніями, політичне співробітництво тощо.

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