Безопасное соглашение Украины и Британии. В ОП говорят: Их военные не будут воевать за нас

Игорь Жовква пояснил, что будет с соглашением, если Украина вступит в НАТО раньше, чем через 10 лет

Игорь Жовква (Фото: Офис президента)

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, комментируя британско-украинское соглашение о безопасности, подписанное вчера президентом Владимиром Зеленским и премьером Великобритании Риши Сунаком, заявил, что британские военные не будут воевать за Украину.

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"Это соглашение заключено на 10 лет, и помощь Британии будет продолжаться весь этот период. О солдатах речь не идет, но мы не просто можем пригласить количество техники, а мы уверены, что мы ее получим", – сказал он.

Отвечая на вопрос, что будет с соглашением и предусмотренным им финансированием, если Украина вступит в НАТО раньше, чем через 10 лет, Жовква сказал, что этот момент "очень четко отражен в документе".

По его словам, соглашение заключено на 10-летний период. Это минимальный период, в течение которого он будет действовать.

"Она может быть продолжена. В ней также четко указано: если Украина вступит в НАТО раньше, чем истечет 10-летний период, то механизмы безопасности, которые заложены этим двусторонним соглашением, будут просто встроены в тот механизм безопасности, который существует в НАТО для стран. -членов", – объяснил Жолква.

LIGA.net публиковала полный текст британско-украинского договора. Он, в частности, содержит положения об оборонном и военном сотрудничестве, сотрудничестве в сфере безопасности и кибербезопасности, совместной борьбе с российскими дезинформационными кампаниями, политическом сотрудничестве и т.д.

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