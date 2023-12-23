Bild: У розвідці ЄС вважають, що Росія може спробувати атакувати Європу наступної зими
Росія може спробувати атакувати Європу взимку 2024-2025 року. Про це пише німецький таблоїд Bild, посилаючись на власне джерело в одній із європейських розвідувальних служб.
"Людина, знайома із ситуацією", розповіла німецькому виданню, що Росія нібито може завдати удару саме в той момент, коли Штати опиняться без лідера, тому зможуть прийти на допомогу європейським державам лише із запізненням.
Як йдеться в публікації, це може статися в період між можливим залишенням посади нинішнього президента США Джо Байдена на початку листопада 2024 року та вступом на посаду його потенційного наступника у січні 2025 року.
За словами представника розвідки, росіяни сподіваються, що 45-й президент Дональд Трамп знову очолить США, і під час його президентства "може статися що завгодно".
- Посол Німеччини в Росії Олександр Граф Ламбсдорф заявив, що Путін не збирається вести переговори з Україною і продовжуватиме воювати. Дипломат також не бачить жодних ознак, що Путін має проблеми зі здоров'ям.
- Однак, за даними NYT, Путін нібито щонайменше з вересня "сигналізує" через посередників, що готовий припинити вогонь.
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