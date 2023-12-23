Bild: В разведке ЕС считают, что Россия может попытаться атаковать Европу следующей зимой

В европейской спецслужбе отметили, что нападение может произойти в момент, когда США будут без лидера

Морпехи оккупантов (Фото: ГУР МО)

Россия может попытаться атаковать Европу предстоящей зимой 2024-2025 года. Об этом пишет немецкий таблоид Bild, ссылаясь на собственный источник в одной из европейских разведывательных служб.

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"Человек, знакомый с ситуацией", рассказал немецкому изданию, что Россия якобы может нанести удар именно в тот момент, когда Штаты окажутся без лидера, потому смогут прийти на помощь европейским государствам лишь с опозданием.

Как сказано в публикации, это может произойти в период между возможным уходом с должности нынешнего президента США Джо Байдена в начале ноября 2024 года и вступлением в должность его потенциального преемника в январе 2025 года.

По словам представителя разведки, россияне надеются, что 45-й президент Дональд Трамп снова возглавит США, и при нем "может произойти все что угодно".

Посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорф заявил, что Путин не собирается вести переговоры с Украиной и будет продолжать воевать. Дипломат также не видит никаких признаков, что у Путина есть проблемы со здоровьем.

Однако, по данным NYT, Путин якобы минимум с сентября "сигнализирует" через посредников, что готов прекратить огонь.

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