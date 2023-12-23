Путин будет править РФ как минимум до 2030 года, проблем со здоровьем нет — посол Германии

Ламбсдорф заявил, что не увидел никаких признаков, что у Путина есть какие-либо проблемы со здоровьем

Владимир Путин (Фото: EPA)

Посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорф заявил, что диктатор Владимир Путин не собирается вести переговоры с Украиной и будет продолжать воевать. Об этом он сообщил в эфире канала ARD.

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По его словам, Путин только что подтвердил свои военные цели и вообще не желает вести переговоры.

"Нет никаких признаков того, что Путин изменит свою позицию после выборов в 2024 году. Ничто не указывает на возможную замену Путина. Переизбрание Путина следует ожидать. Я не вижу никаких недостатков в путинской системе", — сказал Ламбсдорф.

Согласно внутренним законам РФ, срок полномочий главы государства составляет шесть лет. "Выборы" в стране-агрессоре запланированы на март 2024 года.

Он отметил, что не увидел никаких признаков, что у Путина есть проблемы со здоровьем.

Дипломат поддержал дальнейшее ужесточение санкций против России, однако признал, что они "не являются выключателем света".

"Вы не активируете санкцию и в то же время не меняете поведение стороны, на которую наложены санкции. Санкции призваны увеличить цену определенного поведения. И это доказано", — резюмировал он.

Омбудсмен Лубинец рассказал, как оккупанты проводят псевдовыборы: они раздают паспорта РФ перед "голосованием", и вооруженные люди контролируют, чтобы украинцы ставили галочку за путинскую партию Единая Россия.

Украинские партизаны взорвали авто, ликвидировали и ранили оккупантов, которые транспортировали "бюллетени" для псевдовыборов во временно оккупированной Новой Каховке.

Смотрите видео из Херсонской области, как оккупанты заставляли голосовать под дулами автоматов.

В Запорожской области дроны СБУ ударили по псевдоизбирательному штабу с заполненными бюллетенями. Еще прилетело на "участок" в Бердянске.

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