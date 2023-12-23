Путін правитиме Росією щонайменше до 2030 року, проблем зі здоров'ям немає — посол Німеччини
Посол Німеччини в Росії Олександр Граф Ламбсдорф заявив, що диктатор Володимир Путін не збирається вести переговори з Україною і продовжуватиме воювати. Про це він повідомив в ефірі каналу ARD.
За його словами, Путін щойно підтвердив свої воєнні цілі та взагалі не бажає вести переговори.
"Немає жодних ознак того, що Путін змінить свою позицію після виборів у 2024 році. Ніщо не вказує на можливу заміну Путіна. Переобрання Путіна слід очікувати. Я не бачу жодних недоліків у путінській системі", — сказав Ламбсдорф.
Він зазначив, що не побачив жодних ознак, що Путін має проблеми зі здоров'ям.
Дипломат підтримав подальше посилення санкцій проти Росії, проте визнав, що вони "не є вимикачем світла".
"Ви не активуєте санкцію і водночас не змінюєте поведінку сторони, на яку накладено санкції. Санкції покликані збільшити ціну певної поведінки. І це доведено", — резюмував він.
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