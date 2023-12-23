Путін правитиме Росією щонайменше до 2030 року, проблем зі здоров'ям немає — посол Німеччини

Ламбсдорф заявив, що не побачив жодних ознак, що у Путіна є якісь проблеми зі здоров'ям

Володимир Путін (Фото: EPA)

Посол Німеччини в Росії Олександр Граф Ламбсдорф заявив, що диктатор Володимир Путін не збирається вести переговори з Україною і продовжуватиме воювати. Про це він повідомив в ефірі каналу ARD.

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За його словами, Путін щойно підтвердив свої воєнні цілі та взагалі не бажає вести переговори.

"Немає жодних ознак того, що Путін змінить свою позицію після виборів у 2024 році. Ніщо не вказує на можливу заміну Путіна. Переобрання Путіна слід очікувати. Я не бачу жодних недоліків у путінській системі", — сказав Ламбсдорф.

Згідно з внутрішніми законами РФ, термін повноважень глави держави становить шість років. "Вибори" у країні-агресорі заплановані на березень 2024 року.

Він зазначив, що не побачив жодних ознак, що Путін має проблеми зі здоров'ям.

Дипломат підтримав подальше посилення санкцій проти Росії, проте визнав, що вони "не є вимикачем світла".

"Ви не активуєте санкцію і водночас не змінюєте поведінку сторони, на яку накладено санкції. Санкції покликані збільшити ціну певної поведінки. І це доведено", — резюмував він.

Омбудсмен Лубiнець розповів, як окупанти проводять псевдовибори: вони роздають паспорти РФ перед "голосуванням" і озброєні люди контролюють, щоб українці ставили галочку за путінську партію Єдина Росія.

Українські партизани підірвали авто, ліквідували та поранили окупантів, які транспортували "бюлетені" для псевдовиборів у тимчасово окупованій Новій Каховці.

Дивіться відео з Херсонської області, як окупанти змушували голосувати під дулами автоматів.

На Запоріжжі дрони СБУ вдарили по псевдовиборчому штабу із заповненими бюлетенями. Ще прилетіло на "дільницю" у Бердянську.

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