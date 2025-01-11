"Більше немає імперії, Володимире". Борис Джонсон назвав Путіна "ї**ним ідіотом"
Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон назвав російського диктатора Володимира Путіна "ї**ним ідіотом", наголосивши, що його імперським амбіціям прийшов кінець. Про це він заявив в інтерв'ю незалежному балтійському медіа Delfi.
Джонсона запитали, як би він обґрунтував фразу про те, що його обрали прем'єр-міністром раніше на виборах, він міг би запобігти "цій мерзенній" путінській агресії проти України.
Колишній прем'єр Британії заявив, що першим ділом закликав би надати Україні членство у НАТО. На його думку, це те, що потрібно було зробити.
По-друге, потрібно донести до Путіна, що Росія більше не є імперією, зазначив британець.
"Те, що робить Путін, архаїчно і варварськи, і він повинен зрозуміти, що Естонія, Латвія, Литва – жодна з цих країн більше не є частиною Російської імперії, і те ж саме стосується України. Усе скінчено. Скін-че-но! Більше немає імперії, Володимире, ти ї**ий ідіот! Вибачте за вираз. Але так воно і є", – сказав Джонсон.
- 18 листопада 2024 року Джонсон заявив, що Париж та Лондон мають негайно надати Україні дозвіл на далекобійні удари по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow, а союзники по НАТО – надати гарантії безпеки та оголосити, коли та стане членом блоку.