"Більше немає імперії, Володимире". Борис Джонсон назвав Путіна "ї**ним ідіотом"

Диктатор РФ повинен зрозуміти, що Естонія, Латвія, Литва та Україна більше не є частиною Російської імперії, заявив експрем'єр Британії

Борис Джонсон (Фото: ЕРА/ANDY RAIN)

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон назвав російського диктатора Володимира Путіна "ї**ним ідіотом", наголосивши, що його імперським амбіціям прийшов кінець. Про це він заявив в інтерв'ю незалежному балтійському медіа Delfi.

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Джонсона запитали, як би він обґрунтував фразу про те, що його обрали прем'єр-міністром раніше на виборах, він міг би запобігти "цій мерзенній" путінській агресії проти України.

Колишній прем'єр Британії заявив, що першим ділом закликав би надати Україні членство у НАТО. На його думку, це те, що потрібно було зробити.

По-друге, потрібно донести до Путіна, що Росія більше не є імперією, зазначив британець.

"Те, що робить Путін, архаїчно і варварськи, і він повинен зрозуміти, що Естонія, Латвія, Литва – жодна з цих країн більше не є частиною Російської імперії, і те ж саме стосується України. Усе скінчено. Скін-че-но! Більше немає імперії, Володимире, ти ї**ий ідіот! Вибачте за вираз. Але так воно і є", – сказав Джонсон.