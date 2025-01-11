"Больше нет империи, Владимир". Борис Джонсон назвал Путина "е***ным идиотом"

Диктатор РФ должен понять, что Эстония, Латвия, Литва и Украина больше не являются частью Российской империи, заявил экс-премьер Британии

Борис Джонсон (Фото: ЕРА/ANDY RAIN)

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон назвал российского диктатора Владимира Путина "е***ным идиотом", подчеркнув, что его имперским амбициям пришел конец. Об этом он заявил в интервью независимому балтийскому медиа Delfi.

Джонсона спросили, как бы он обосновал фразу о том, что его избрали премьер-министром ранее на выборах, он мог бы предотвратить "эту презренную" путинскую агрессию против Украины.

Бывший премьер Британии заявил, что первым делом призвал бы предоставить Украине членство в НАТО. По его мнению, это то, что нужно было сделать.

Во-вторых, следует донести до Путина, что Россия больше не является империей, отметил британец.

"То, что делает Путин, архаично и варварски, и он должен понять, что Эстония, Латвия, Литва – ни одна из этих стран больше не является частью Российской империи, и то же касается Украины. Все кончено. Кон-че-но! Больше нет империи, Владимир, ты е***ый идиот! Извините за выражение.