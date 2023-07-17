Дякував окупантам за "криваву роботу". Судитимуть ексклірика-втікача УПЦ МП
Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього священника львівської УПЦ МП, який, як стверджує слідство, у 2014 році втік до Москви та закликав до агресивної війни Росії проти України.
За даними слідства, підозрюваний "12 років прослужив у львівській церкві Московського патріархату, з 2005 року мешкав у Києві, а у 2014 році втік до Москви".
Правоохоронці стверджують, що з початком повномасштабної війни клірик розповсюджував у соцмережах дописи, в яких виправдовував збройну агресію РФ та публічно закликав до загарбницької війни проти України.
Зокрема, блогер нібито поширював наративи російської пропаганди про "укронацистів", "біолабораторії", а також стверджував, що українці "самі винні" у війні.
"Священник намагався переконати, що Росія не починала війну, а навпаки – завершує її та перекладав вину за її початок на Майдан та українців", – йдеться у повідомленні.
Крім того, додають у прокуратурі, священник нібито висловлював подяку російським окупантам за виконання "брудної кривавої роботи" в Україні.
- Згідно з опитуванням КМІС за червень 2023 року, більшість українців почали підтримувати повну заборону Української православної церкви Московського патріархату.
- У травні в Київраді пообіцяли розірвати договори оренди з Московським патріархатом, але після прийняття Верховною Радою законопроєкту щодо заборони діяльності релігійних організацій, які керуються з держави-агресора.
- З Московського патріархату до ПЦУ перейшло майже 300 церков після початку широкомасштабного вторгнення РФ.
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