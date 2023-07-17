Благодарил оккупантов за "кровавую работу". Перед судом предстанет клирик-беглец УПЦ МП
Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт по отношению к бывшему священнику львовской УПЦ МП, который, как утверждает следствие, в 2014 году сбежал в Москву и призывал к агрессивной войне России против Украины.
По данным следствия, подозреваемый "12 лет прослужил во львовской церкви Московского патриархата, с 2005 года проживал в Киеве, а в 2014 году сбежал в Москву".
Правоохранители утверждают, что с началом полномасштабной войны клирик распространял в соцсетях сообщения, в которых оправдывал вооруженную агрессию РФ и публично призывал к захватнической войне против Украины.
В частности, блогер якобы распространял нарративы российской пропаганды об "укронацистах", "биолабораториях", а также утверждал, что украинцы "сами виноваты" в войне.
"Священник пытался убедить, что Россия не начинала войну, а наоборот – завершает ее и переводил вину за ее начало на Майдан и украинцев", – говорится в сообщении.
Кроме того, добавляют в прокуратуре, священник якобы благодарил российских оккупантов за выполнение "грязной кровавой работы" в Украине.
- Согласно опросу КМИС за июнь 2023 года, большинство украинцев начали поддерживать полный запрет Украинской православной церкви Московского патриархата.
- В мае в Киевсовете пообещали расторгнуть договоры аренды с Московским патриархатом, но после принятия Верховной Радой законопроекта о запрете деятельности религиозных организаций, руководствующихся государством-агрессором.
- Из Московского патриархата в ПЦУ перешло почти 300 церквей после начала широкомасштабного вторжения РФ.
Читайте также: Суд отправил митрополита УПЦ МП Павла Лебедя в СИЗО
Комментарии