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Благодарил оккупантов за "кровавую работу". Перед судом предстанет клирик-беглец УПЦ МП

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17.07.2023, 12:22
Благодарил оккупантов за
Фото: Киевская городская прокуратура

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт по отношению к бывшему священнику львовской УПЦ МП, который, как утверждает следствие, в 2014 году сбежал в Москву и призывал к агрессивной войне России против Украины.

По данным следствия, подозреваемый "12 лет прослужил во львовской церкви Московского патриархата, с 2005 года проживал в Киеве, а в 2014 году сбежал в Москву".

Правоохранители утверждают, что с началом полномасштабной войны клирик распространял в соцсетях сообщения, в которых оправдывал вооруженную агрессию РФ и публично призывал к захватнической войне против Украины.

В частности, блогер якобы распространял нарративы российской пропаганды об "укронацистах", "биолабораториях", а также утверждал, что украинцы "сами виноваты" в войне.

"Священник пытался убедить, что Россия не начинала войну, а наоборот – завершает ее и переводил вину за ее начало на Майдан и украинцев", – говорится в сообщении.

Кроме того, добавляют в прокуратуре, священник якобы благодарил российских оккупантов за выполнение "грязной кровавой работы" в Украине.

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Милана Головань
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