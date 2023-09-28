Блінкен зіграв на гітарі та заспівав знамениту блюзову партію – відео

Державний секретар США Ентоні Блінкен у рамках Global Music Diplomacy Initiative зіграв на гітарі та заспівав блюз Hoochie Coochie Man, який у 1950-х роках минулого сторіччя записав виконавець Мадді Воттерс.

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Сам Блінкен написав у X, що не міг відмовити у можливості "поєднати музику та дипломатію".

Згодом Держдеп США опублікував комюніке, в якому розповів причини створення цієї ініціативи: залучення державного та приватного сектора у музичну галузь, сприяння вивченню англійської мови через включення американської музики та пісень у навчальні програми в різних куточках планети.

15 вересня 2023 року держсекретар США заявив, що Захід розглядає всі запити Києва на постачання зброї, навіть далекобійної.

20 вересня 2023 року Блінкен зазначив, що Україна серйозно підходить до боротьби з корупцією та ефективно використовує надану їй допомогу.

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