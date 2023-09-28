Блінкен зіграв на гітарі та заспівав знамениту блюзову партію – відео
28.09.2023, 14:09
Держсекретар США Блінкен (фото - EPA)
Державний секретар США Ентоні Блінкен у рамках Global Music Diplomacy Initiative зіграв на гітарі та заспівав блюз Hoochie Coochie Man, який у 1950-х роках минулого сторіччя записав виконавець Мадді Воттерс.
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Сам Блінкен написав у X, що не міг відмовити у можливості "поєднати музику та дипломатію".
Згодом Держдеп США опублікував комюніке, в якому розповів причини створення цієї ініціативи: залучення державного та приватного сектора у музичну галузь, сприяння вивченню англійської мови через включення американської музики та пісень у навчальні програми в різних куточках планети.
- 15 вересня 2023 року держсекретар США заявив, що Захід розглядає всі запити Києва на постачання зброї, навіть далекобійної.
- 20 вересня 2023 року Блінкен зазначив, що Україна серйозно підходить до боротьби з корупцією та ефективно використовує надану їй допомогу.
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