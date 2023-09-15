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Блінкен: Захід розглядає всі запити України про зброю, навіть про далекобійну

Этот материал также доступен на русском
15.09.2023, 22:27
Блінкен: Захід розглядає всі запити України про зброю, навіть про далекобійну - Фото
Ентоні Блінкен (Скриншот)

Держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок заявив, що західні партнери розглядають усі запити України про військову підтримку озброєнням, зокрема далекобійним.

Відповідаючи на запитання щодо можливого постачання Сполученими Штатами ракет більшої дальності для України, Блінкен сказав: "Ми постійно переглядаємо, яка додаткова підтримка може бути корисною й ефективною для України на цей момент".

За його словами, також враховується те, як це може посприяти розбудові української армії в майбутньому, щоби вона могла успішно стримувати будь-яку потенційну агресію.

Держсекретар США підкреслив, що важливо не лише посилити українців критично важливими системами озброєнь, а й забезпечити навчання задля ефективного застосування й обслуговування цих складних систем. Тому, за його словами, враховуються всі чинники.

"Можу просто сказати, що будь-яка система, яка обговорюється, зокрема у ЗМІ, вочевидь, перебуває на активному розгляді", – резюмував Блінкен.

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Мілана Головань
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