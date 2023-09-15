Блінкен: Захід розглядає всі запити України про зброю, навіть про далекобійну

Держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок заявив, що західні партнери розглядають усі запити України про військову підтримку озброєнням, зокрема далекобійним.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Відповідаючи на запитання щодо можливого постачання Сполученими Штатами ракет більшої дальності для України, Блінкен сказав: "Ми постійно переглядаємо, яка додаткова підтримка може бути корисною й ефективною для України на цей момент".

За його словами, також враховується те, як це може посприяти розбудові української армії в майбутньому, щоби вона могла успішно стримувати будь-яку потенційну агресію.

Держсекретар США підкреслив, що важливо не лише посилити українців критично важливими системами озброєнь, а й забезпечити навчання задля ефективного застосування й обслуговування цих складних систем. Тому, за його словами, враховуються всі чинники.

"Можу просто сказати, що будь-яка система, яка обговорюється, зокрема у ЗМІ, вочевидь, перебуває на активному розгляді", – резюмував Блінкен.

11 вересня Пісторіус заявив, що Німеччина не обов'язково постачатиме Україні крилаті ракети Taurus лише тому, що США можуть передати ракети великої дальності ATACMS.

13 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна продовжує обговорювати із союзниками питання ухвалення рішення про надання Києву далекобійних ракет ATACMS і Taurus і наразі є пропозиція по обох треках.

Дивіться також: ЗСУ підтвердили ураження кораблів РФ у Севастополі ракетами Storm Shadow та SCALP – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.