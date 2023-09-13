Кулеба: Є просування і щодо ATACMS, і щодо Taurus
Україна продовжує обговорювати із союзниками питання ухвалення рішення про надання Києву далекобійних ракет ATACMS і Taurus, і наразі є просування по обох треках. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Ми дуже активно цим займаємось. Президент щодня проводить переговори або наради, щоб пришвидшувати постачання вже обіцяного і отримувати нові зобов’язання партнерів передавати нам зброю. Є, звісно, деякі суперпріоритетні теми – це насамперед системи протиповітряної оборони", – сказав Кулеба.
Він зазначив, що також триває активна робота над отриманням ATACMS від США і Taurus від Німеччини.
"По обох треках є просування вперед, але, звісно, остаточне рішення ще у Берліні та Вашингтоні не ухвалені", – сказав глава МЗС.
- За даними Міноборони Німеччини, Київ запросив постачання крилатих ракет Taurus ще у квітні 2023 року. Однак міністр оборони Пісторіус неодноразово відкидав таку можливість.
- 11 вересня Пісторіус заявив, що Німеччина не обов’язково постачатиме Україні крилаті ракети Taurus лише тому, що США можуть вирішити передати ракети великої дальності ATACMS.
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