Кулеба: Є просування і щодо ATACMS, і щодо Taurus

Україна продовжує обговорювати із союзниками питання ухвалення рішення про надання Києву далекобійних ракет ATACMS і Taurus, і наразі є просування по обох треках. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Ми дуже активно цим займаємось. Президент щодня проводить переговори або наради, щоб пришвидшувати постачання вже обіцяного і отримувати нові зобов’язання партнерів передавати нам зброю. Є, звісно, деякі суперпріоритетні теми – це насамперед системи протиповітряної оборони", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що також триває активна робота над отриманням ATACMS від США і Taurus від Німеччини.

"По обох треках є просування вперед, але, звісно, остаточне рішення ще у Берліні та Вашингтоні не ухвалені", – сказав глава МЗС.

За даними Міноборони Німеччини, Київ запросив постачання крилатих ракет Taurus ще у квітні 2023 року. Однак міністр оборони Пісторіус неодноразово відкидав таку можливість.

11 вересня Пісторіус заявив, що Німеччина не обов’язково постачатиме Україні крилаті ракети Taurus лише тому, що США можуть вирішити передати ракети великої дальності ATACMS.

Читайте також: Західні ЗМІ пишуть, що Байден незабаром може передати Україні ATACMS. Пентагон не підтвердив

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.