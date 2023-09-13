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Кулеба: Є просування і щодо ATACMS, і щодо Taurus

Этот материал также доступен на русском
13.09.2023, 21:53
Кулеба: Є просування і щодо ATACMS, і щодо Taurus - Фото
Дмитро Кулеба (Фото: ЕРА)

Україна продовжує обговорювати із союзниками питання ухвалення рішення про надання Києву далекобійних ракет ATACMS і Taurus, і наразі є просування по обох треках. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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"Ми дуже активно цим займаємось. Президент щодня проводить переговори або наради, щоб пришвидшувати постачання вже обіцяного і отримувати нові зобов’язання партнерів передавати нам зброю. Є, звісно, деякі суперпріоритетні теми – це насамперед системи протиповітряної оборони", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що також триває активна робота над отриманням ATACMS від США і Taurus від Німеччини.

"По обох треках є просування вперед, але, звісно, остаточне рішення ще у Берліні та Вашингтоні не ухвалені", – сказав глава МЗС.

  • За даними Міноборони Німеччини, Київ запросив постачання крилатих ракет Taurus ще у квітні 2023 року. Однак міністр оборони Пісторіус неодноразово відкидав таку можливість.
  • 11 вересня Пісторіус заявив, що Німеччина не обов’язково постачатиме Україні крилаті ракети Taurus лише тому, що США можуть вирішити передати ракети великої дальності ATACMS.

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Оксана Житнюк
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Дмитро Кулебавійськова допомогаatacmsдалекобійна зброяTaurus
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