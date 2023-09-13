Кулеба: Есть продвижение и по ATACMS, и по Taurus

Украина продолжает обсуждать с союзниками вопрос утверждения решения о предоставлении Киеву дальнобойных ракет ATACMS и Taurus, и на данный момент есть продвижение по обоим трекам. Об этом в эфире телемарафона заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Мы очень активно этим занимаемся. Президент ежедневно проводит переговоры или совещания, чтобы ускорять поставки уже обещанного и получать новые обязательства партнеров передавать нам оружие. Есть, конечно, некоторые суперприоритетные темы – это, прежде всего, системы противовоздушной обороны", – сказал Кулеба.

Он отметил, что также идет активная работа над получением ATACMS от США и Taurus от Германии.

"По обоим трекам есть продвижение вперед, но конечно окончательное решение еще в Берлине и Вашингтоне не принято", – сказал глава МИД.

По данным Минобороны Германии, Киев запросил поставки крылатых ракет Taurus еще в апреле 2023 года. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.

11 сентября Писториус заявил, что Германия не обязательно будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus лишь потому, что США могут решить передать ракеты большой дальности ATACMS.

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