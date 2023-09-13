Кулеба: Есть продвижение и по ATACMS, и по Taurus
Украина продолжает обсуждать с союзниками вопрос утверждения решения о предоставлении Киеву дальнобойных ракет ATACMS и Taurus, и на данный момент есть продвижение по обоим трекам. Об этом в эфире телемарафона заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Мы очень активно этим занимаемся. Президент ежедневно проводит переговоры или совещания, чтобы ускорять поставки уже обещанного и получать новые обязательства партнеров передавать нам оружие. Есть, конечно, некоторые суперприоритетные темы – это, прежде всего, системы противовоздушной обороны", – сказал Кулеба.
Он отметил, что также идет активная работа над получением ATACMS от США и Taurus от Германии.
"По обоим трекам есть продвижение вперед, но конечно окончательное решение еще в Берлине и Вашингтоне не принято", – сказал глава МИД.
- По данным Минобороны Германии, Киев запросил поставки крылатых ракет Taurus еще в апреле 2023 года. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.
- 11 сентября Писториус заявил, что Германия не обязательно будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus лишь потому, что США могут решить передать ракеты большой дальности ATACMS.
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