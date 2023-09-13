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Кулеба: Есть продвижение и по ATACMS, и по Taurus

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2023, 21:53
Кулеба: Есть продвижение и по ATACMS, и по Taurus - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Украина продолжает обсуждать с союзниками вопрос утверждения решения о предоставлении Киеву дальнобойных ракет ATACMS и Taurus, и на данный момент есть продвижение по обоим трекам. Об этом в эфире телемарафона заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Мы очень активно этим занимаемся. Президент ежедневно проводит переговоры или совещания, чтобы ускорять поставки уже обещанного и получать новые обязательства партнеров передавать нам оружие. Есть, конечно, некоторые суперприоритетные темы – это, прежде всего, системы противовоздушной обороны", – сказал Кулеба.

Он отметил, что также идет активная работа над получением ATACMS от США и Taurus от Германии.

"По обоим трекам есть продвижение вперед, но конечно окончательное решение еще в Берлине и Вашингтоне не принято", – сказал глава МИД.

  • По данным Минобороны Германии, Киев запросил поставки крылатых ракет Taurus еще в апреле 2023 года. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.
  • 11 сентября Писториус заявил, что Германия не обязательно будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus лишь потому, что США могут решить передать ракеты большой дальности ATACMS.

Читайте также: Западные СМИ пишут, что Байден в скором времени может передать Украине ATACMS. Пентагон не подтвердил

Оксана Житнюк
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