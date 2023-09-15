Блинкен: Запад рассматривает все запросы Украины об оружии, даже о дальнобойном
Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок заявил, что западные партнеры рассматривают все запросы Украины о военной поддержке вооружением, в том числе дальнобойным.
Отвечая на вопрос о возможной поставке Соединенными Штатами ракет большей дальности для Украины, Блинкен сказал: "Мы постоянно пересматриваем, какая дополнительная поддержка может быть полезна и эффективна для Украины на данный момент".
По его словам, также учитывается, как это может способствовать развитию украинской армии в будущем, чтобы она могла успешно сдерживать любую потенциальную агрессию.
Госсекретарь США подчеркнул, что важно не только усилить украинцев критически важными системами вооружений, но и обеспечить обучение ради эффективного применения и обслуживания этих сложных систем. Поэтому, по его словам, учитываются все факторы.
"Могу просто сказать, что любая обсуждаемая система, в том числе в СМИ, очевидно, находится на активном рассмотрении", – резюмировал Блинкен.
- 11 сентября Писториус заявил, что Германия не обязательно будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus лишь потому, что США могут передать ракеты большой дальности ATACMS.
- 13 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжает обсуждать с союзниками вопрос принятия решения о предоставлении Киеву дальнобойных ракет ATACMS и Taurus и сейчас есть предложение по обоим трекам.
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