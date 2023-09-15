Блинкен: Запад рассматривает все запросы Украины об оружии, даже о дальнобойном

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок заявил, что западные партнеры рассматривают все запросы Украины о военной поддержке вооружением, в том числе дальнобойным.

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Отвечая на вопрос о возможной поставке Соединенными Штатами ракет большей дальности для Украины, Блинкен сказал: "Мы постоянно пересматриваем, какая дополнительная поддержка может быть полезна и эффективна для Украины на данный момент".

По его словам, также учитывается, как это может способствовать развитию украинской армии в будущем, чтобы она могла успешно сдерживать любую потенциальную агрессию.

Госсекретарь США подчеркнул, что важно не только усилить украинцев критически важными системами вооружений, но и обеспечить обучение ради эффективного применения и обслуживания этих сложных систем. Поэтому, по его словам, учитываются все факторы.

"Могу просто сказать, что любая обсуждаемая система, в том числе в СМИ, очевидно, находится на активном рассмотрении", – резюмировал Блинкен.

11 сентября Писториус заявил, что Германия не обязательно будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus лишь потому, что США могут передать ракеты большой дальности ATACMS.

13 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжает обсуждать с союзниками вопрос принятия решения о предоставлении Киеву дальнобойных ракет ATACMS и Taurus и сейчас есть предложение по обоим трекам.

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