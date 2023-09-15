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Блинкен: Запад рассматривает все запросы Украины об оружии, даже о дальнобойном

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 22:27
Блинкен: Запад рассматривает все запросы Украины об оружии, даже о дальнобойном - Фото
Энтони Блинкен (Скриншот)

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок заявил, что западные партнеры рассматривают все запросы Украины о военной поддержке вооружением, в том числе дальнобойным.

Отвечая на вопрос о возможной поставке Соединенными Штатами ракет большей дальности для Украины, Блинкен сказал: "Мы постоянно пересматриваем, какая дополнительная поддержка может быть полезна и эффективна для Украины на данный момент".

По его словам, также учитывается, как это может способствовать развитию украинской армии в будущем, чтобы она могла успешно сдерживать любую потенциальную агрессию.

Госсекретарь США подчеркнул, что важно не только усилить украинцев критически важными системами вооружений, но и обеспечить обучение ради эффективного применения и обслуживания этих сложных систем. Поэтому, по его словам, учитываются все факторы.

"Могу просто сказать, что любая обсуждаемая система, в том числе в СМИ, очевидно, находится на активном рассмотрении", – резюмировал Блинкен.

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Милана Головань
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войнавоенная помощьАнналена БербокЭнтони Блинкендальнобойное оружие
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