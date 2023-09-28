Блинкен сыграл на гитаре и спел знаменитую блюзовую партию – видео

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в рамках Global Music Diplomacy Initiative сыграл на гитаре и спел блюз Hoochie Coochie Man, который в 1950-х годах прошлого столетия записал исполнитель Мадди Уоттерс.

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Сам Блинкен написал в X, что не мог отказать в возможности "совместить музыку и дипломатию".

Впоследствии Госдеп США опубликовал коммюнике, в котором рассказал причины создания этой инициативы: привлечение государственного и частного сектора в музыкальную отрасль, содействие изучению английского языка посредством включения американской музыки и песен в обучающие программы в разных уголках планеты.

15 сентября 2023 года госсекретарь США заявил, что Запад рассматривает все запросы Киева на поставку оружия, даже дальнобойного.

20 сентября 2023 года Блинкен отметил, что Украина серьезно подходит к борьбе с коррупцией и эффективно использует оказанную ей помощь.

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