UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Блинкен сыграл на гитаре и спел знаменитую блюзовую партию – видео

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 14:09
Блинкен сыграл на гитаре и спел знаменитую блюзовую партию – видео - Фото
Госсекретарь США Блинкен (фото – EPA)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в рамках Global Music Diplomacy Initiative сыграл на гитаре и спел блюз Hoochie Coochie Man, который в 1950-х годах прошлого столетия записал исполнитель Мадди Уоттерс.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Сам Блинкен написал в X, что не мог отказать в возможности "совместить музыку и дипломатию".

Впоследствии Госдеп США опубликовал коммюнике, в котором рассказал причины создания этой инициативы: привлечение государственного и частного сектора в музыкальную отрасль, содействие изучению английского языка посредством включения американской музыки и песен в обучающие программы в разных уголках планеты.

  • 15 сентября 2023 года госсекретарь США заявил, что Запад рассматривает все запросы Киева на поставку оружия, даже дальнобойного.
  • 20 сентября 2023 года Блинкен отметил, что Украина серьезно подходит к борьбе с коррупцией и эффективно использует оказанную ей помощь.

Читайте также: Украина должна вернуть захваченные Россией территории, Путин здесь проиграл — Блинкен

Калинин Артемий
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
музыкаЭнтони Блинкен
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 