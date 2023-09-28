Блинкен сыграл на гитаре и спел знаменитую блюзовую партию – видео
28.09.2023, 14:09
Госсекретарь США Блинкен (фото – EPA)
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в рамках Global Music Diplomacy Initiative сыграл на гитаре и спел блюз Hoochie Coochie Man, который в 1950-х годах прошлого столетия записал исполнитель Мадди Уоттерс.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
Сам Блинкен написал в X, что не мог отказать в возможности "совместить музыку и дипломатию".
Впоследствии Госдеп США опубликовал коммюнике, в котором рассказал причины создания этой инициативы: привлечение государственного и частного сектора в музыкальную отрасль, содействие изучению английского языка посредством включения американской музыки и песен в обучающие программы в разных уголках планеты.
- 15 сентября 2023 года госсекретарь США заявил, что Запад рассматривает все запросы Киева на поставку оружия, даже дальнобойного.
- 20 сентября 2023 года Блинкен отметил, что Украина серьезно подходит к борьбе с коррупцией и эффективно использует оказанную ей помощь.
Читайте также: Украина должна вернуть захваченные Россией территории, Путин здесь проиграл — Блинкен
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии